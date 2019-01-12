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Составлен Топ-25 самых умных государств

13.01.2019 12:17 — Разное | Партизан  
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Портал Vouchercloud составил рейтинг самых умных стран. К сожалению, в него вошло всего два с половиной десятка государств.

Исследователи составили список 25 "самых умных государств". Их выводы основываются на трех равнозначных факторах: числе нобелевских лауреатов, среднем IQ населения и результатах успеваемости в школах. Как объясняют составители рейтинга, эти данные дают представления об интеллектуальном прошлом, настоящем и будущем страны.

Первые пять строчек достались Японии, Швейцарии, Китаю, США и Нидерландам. Победитель рейтинга занимает высокие позиции по всем трем показателям, передает РИА "Новости"

На шестом месте расположилась Россия. По числу нобелевских лауреатов она вошла в восьмерку лидеров, а по уровню школьного образования — в шестерку. В списке государств с высоким уровнем IQ населения россияне заняли 32-е место.


Китай занял третье место преимущественно благодаря высокому уровню интеллекта жителей (второе место), тогда как США стать четвертыми помогло число нобелевских лауреатов (первое место).

Vouchercloud обращает особое внимание на показатели восточноазиатских стран. Так, например, Южная Корея, Тайвань и Сингапур лидируют по числу высокоинтеллектуальных жителей и образованной молодежи, а общий рейтинг они не возглавили только из-за низких показателей по числу нобелевских лауреатов. Например, по двум критериям Сингапур занимает первое место, но по числу лауреатов — лишь 73-е.

На эту особенность также обращает внимание Forbes, который отмечает, что эти страны займут места во главе "умного" рейтинга в будущем.

 
 
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Портал Vouchercloud составил рейтинг самых умных стран. К сожалению, в него вошло всего два с половиной десятка государств.
 
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