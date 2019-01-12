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Ядерные отходы БелАЭС будут храниться в Беларуси
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В понедельник в Островце соберутся чиновники, чтобы зачитать доклады и обсудить стратегию обращения с отработанным ядерным топливом БелАЭС. То есть уже совсем скоро мы официально узнаем, где будут храниться ядерные отходы,
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В понедельник в Островце соберутся чиновники, чтобы зачитать доклады и обсудить стратегию обращения с отработанным ядерным топливом БелАЭС. То есть уже совсем...
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