Рекорд. Клип белорусов пробил планку в 100 миллионов просмотров на YouTube

Сегодня клип группы IOWA на трек «Бьет бит» преодолел рубеж в 100 миллионов просмотров на YouTube. Видео загружено 7 октября 2015 года и задумывалось авторами как трехминутный мюзикл. Это первый музыкальный клип исполнителей родом из Беларуси, который собрал такое количество просмотров.

Как пишет группа, сюжет клипа — это история современной Танечки из стихотворения Агнии Барто, которой музыка помогает преодолеть все жизненные трудности и найти новых друзей.

Съемки ролика длились больше суток, а до этого группа устроила масштабный кастинг, на котором и отобрала танцоров для съемок.

На канале iowamusicband также есть небольшой бэкстэйдж со съемок. Музыканты признались, что это их первый клип, в котором есть главный герой — и это не кто-то из участников коллектива.

На сегодня это первый музыкальный клип исполнителей родом из Беларуси, который собрал такое число просмотров. Ближе всего к цифре в 100 миллионов просмотров после IOWA находится Макс Корж с клипом «Малый повзрослел»: у видео 69 миллионов просмотров.

IOWA — белорусско-российская инди-поп группа, образованная в Могилеве в 2008 году. В 2010 г. участники коллектива переехали в Санкт-Петербург, где живут и работают по сей день. Название группы произошло из-за давнего прозвища солистки группы Кати Иванчиковой (Iowa — ее любимый альбом группы Slipknot). Кстати, в 2016 году Катя давала нам интервью и рассказывала, что до сих пор (по крайней мере до того времени) прописана на малой родине — в Чаусах.

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Фотоотчет с минского концерта группы IOWA есть по ссылке