Белорусские биатлонистки выступают в эстафете. Онлайн

Четвертый этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершится двумя эстафетными гонками. Сначала на старт выйдут женщины.



Денис Костюченко. Фото: Белорусская федерация биатлона

Сборная Беларуси успешно провела первую эстафету сезона, заняв пятое место. Повторить или даже превзойти успех постараются Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола и Ирина Кручинкина.

Отметим, что в гонке не примут участие Доротея Вирер, Марте Олсбю-Ройзелан и пропускающая этап Лаура Дальмайер. Претенденты на медали выставили следующие составы:

Италия: Виттоцци, Гонтье, Рунггальдьер, Санфилиппо.

Франция: Шевалье, Эмонье, Бресаз, Бескон.

Швеция: Перссон, Брурссон, Магнуссон, Оберг.

Россия: Павлова, Васильева, Куклина, Юрлова-Перхт.

Норвегия: Брюн-Ли, Тандреволд, Кноттен, Экхофф.

Германия: К. Хорхлер, Хильдебранд, Пройсс, Херрманн.

Украина: Журавок, Джима, Вита Семеренко, Меркушина.

Чехия: Харватова, Виткова, Давидова, Пушкарчикова.

Словакия: И. Фиалкова, П. Фиалкова, Полякова, Кузьмина.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.