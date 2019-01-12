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Белорусские биатлонистки выступают в эстафете. Онлайн
Четвертый этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершится двумя эстафетными гонками. Сначала на старт выйдут женщины.
Сборная Беларуси успешно провела первую эстафету сезона, заняв пятое место. Повторить или даже превзойти успех постараются Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола и Ирина Кручинкина.
Отметим, что в гонке не примут участие Доротея Вирер, Марте Олсбю-Ройзелан и пропускающая этап Лаура Дальмайер. Претенденты на медали выставили следующие составы:
Италия: Виттоцци, Гонтье, Рунггальдьер, Санфилиппо.
Франция: Шевалье, Эмонье, Бресаз, Бескон.
Швеция: Перссон, Брурссон, Магнуссон, Оберг.
Россия: Павлова, Васильева, Куклина, Юрлова-Перхт.
Норвегия: Брюн-Ли, Тандреволд, Кноттен, Экхофф.
Германия: К. Хорхлер, Хильдебранд, Пройсс, Херрманн.
Украина: Журавок, Джима, Вита Семеренко, Меркушина.
Чехия: Харватова, Виткова, Давидова, Пушкарчикова.
Словакия: И. Фиалкова, П. Фиалкова, Полякова, Кузьмина.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Четвертый этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершится двумя эстафетными гонками. Сначала на старт выйдут женщины.
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