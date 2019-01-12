Ядерные отходы БелАЭС будут храниться в Беларуси. Белорусы против

Sputnik , ссылаясь на пресс-службу Минэнерго. В понедельник в Островце соберутся чиновники, чтобы зачитать доклады и обсудить стратегию обращения с отработанным ядерным топливом БелАЭС. То есть уже совсем скоро мы официально узнаем, где будут храниться ядерные отходы, пишет, ссылаясь на пресс-службу Минэнерго.





kyky.org . В документе предлагается три варианта: Но у нас есть спойлер. На сайте БелАЭС размещена электронная копия экологического доклада. В нем, естественно, есть часть и о том, где будет храниться отработанное ядерное топливо, пишет. В документе предлагается три варианта:





• Направление ОТВС (облученная тепловыделяющая сборка) Беларуской АЭС на переработку в Россию, с учетом длительного хранения ОЯТ (отработанное ядерное топливо) на территории России, с последующим возвратом ВАО (высокоактивные отход) и их захоронением в Беларуси.





• Направление ОТВС Беларуской АЭС на переработку в Россию с учетом длительного «сухого» хранения ОЯТ на территории Беларуси и с последующим возвратом и захоронением ВАО в Беларуси.





• Длительное хранение ОТВС, в том числе с их последующим захоронением на территории Беларуси (без отправки в Россию).









Да, вы все правильно понимаете: в любом случае вся стратегия ведет к тому, что отработанное ядерное топливо в том или ином виде будет храниться в Беларуси. К слову, в докладе делается акцент на том, что вариант обращения с отработанным ядерным топливом основан на межправительственном белорусско-российском соглашении.





Беларуские чиновники планируют утвердить проект Стратегии в первом квартале 2019 года.





петицию , которая звучит так: «Мы против хранения ядерных отходов в Беларуси!». Если вы согласны с этим, можете подписать обращение, которое в скором времени отправится на рассмотрение в Министерство энергетики и многие другие инстанции. Когда беларусы узнали о том, где планируют хранить отходы БелАЭС, написали, которая звучит так: «Мы против хранения ядерных отходов в Беларуси!». Если вы согласны с этим, можете подписать обращение, которое в скором времени отправится на рассмотрение в Министерство энергетики и многие другие инстанции.



