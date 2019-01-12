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Выпил после работы и ходил без фликера: из Беларуси высылают многодетного украинца

13.01.2019 14:12 — Разное | Партизан  
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40-летний украинец Сергей Проценко десять лет живет в Беларуси. Он женился на жительнице Буда-Кошелево. Семья воспитывает троих детей, которым два, четыре и девять лет.

Выпил после работы и ходил без фликера: из Беларуси высылают многодетного украинца
Сергей Проценко (справа) со своим защитником
Как сообщает "Свабода", в октябре 2018 года Буда-Кошелевский РОВД принял решение о выдворении Сергея из Беларуси на три года - за административное правонарушение. Мужчину в состоянии алкогольного опьянения на улице задержала милиция. Это и стало поводом для его высылки.

Решение о «высылке путем добровольного выезда из Республики Беларусь в интересах общественной безопасности» принял Буда-Кошелевский РОВД. Жалоба в областную милицию не принесла результатов. Суд Буда-Кошелевского района оставил решение милиции в силе.

Сергей Проценко обратился за юридической помощью в Гомельское представительство правозащитного центра «Вясна». Совместно с независимым профсоюзом РЭП правозащитники подготовили жалобу в Гомельский областной суд. Украинец вступил в профсоюз РЭП.

Жалобу в Гомельском областном суде в Апелляционном порядке рассматривала коллегия под представительством судьи Валентины Лукашенко.
 
«Хотел бы остаться в Беларуси с семьей»

Сергей Проценко объяснил на заседании, что обычно не злоупотребляет алкоголем, раскаивается в своем правонарушении. Он обращал внимание суда, что имеет в Беларуси постоянную работу (грузчиком на мясокомбинате), жилье, жену, маленьких детей, кредиты. В случае высылки жена останется практически без средств к существованию, потому что находится в декретном отпуске и получает только пособие на детей.

«Мне нравится Беларусь, у меня здесь много друзей и я хотел бы остаться жить со своей семьей», - говорил на суде Сергей.

Директор мясокомбината, где работает украинец, сам ездил в милицию, чтобы просить оставить хорошего работника, не высылать его.

Представители судебной коллегии обратили внимание, что за 10 лет пребывания в Беларуси Сергей Проценко имел 14 правонарушений. Украинец объяснил, что большая часть правонарушений - отсутствие фликера.

 
Правозащитник: наказание чрезмерно суровое

Интересы украинца на суде представлял член Совета независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак. В судебных прениях он высказался, что считает такое наказание, как высылка на три года, чрезмерно суровым. Он добавил, что процедура высылки была нарушена - Сергей Проценко, по словам Стрижака, не получал сообщения о высылке, а лишь готовую постановление.

«Сергей Проценко - рядовой житель Беларуси, не асоциальное лицо, не несет угрозы общественной безопасности. Он мало чем от тся от белоруса - имеет семью, жилье, кредит, работу. Дело касается не только его одного, но пяти человек - всей семьи. И если Сергея вышлют, это может иметь серьезные последствия и значительно ухудшить материально состояние семьи, которая может попасть в социально опасное положение. Если бы закон так сурово относился не только к иностранцам, но и белорусов, то за такое правонарушение, как появление в состоянии алкогольного опьянения, можно было выслать половину Буда-Кошелево, особенно в пятницу вечером», - заявил Андрей Стрижак.

Он просил суд отменить постановление о высылке украинца и руководствоваться при вынесении решения принципами гуманизма и соразмерности.

Суд объявил перерыв до 24 февраля - чтобы разобраться, действительно ли Буда-Кошелевский милиция нарушила процедуру высылки иностранных граждан.

«Буда-Кошелевский РОВД занимает очень деструктивную позицию. Несмотря на то, что дело теперь рассматривалось в апелляционной инстанции, милиция уже прислала Сергею исполнительный лист, что он должен был выехать из Беларуси еще до 20 декабря; фактически они его выталкивали из страны, хотя решение суда пока не вступило в силу », - добавил Андрей Стрижак.

 
 
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40-летний украинец Сергей Проценко десять лет живет в Беларуси. Он женился на жительнице Буда-Кошелево. Семья воспитывает троих детей, которым два, четыре и девять...
 
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