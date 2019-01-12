Обращайте внимание на упаковку: молокосодержащие продукты теперь нужно маркировать









Полгода назад государства Таможенного союза приняли регламент «О безопасности молока и молочной продукции». Полгода давалось производителям, чтобы подготовиться к его применению. За это время они должны были заменить упаковку товара, если это было необходимо, сформировать новые декларации на товары с измененным названием и маркировкой. Отныне изготовители сыра, сметаны, творога или молока обязаны указывать на упаковке, содержится ли в продукте какой-либо жир, кроме молочного.





По мнению специалистов, покупатель будет видеть реальный состав и делать осознанный выбор в пользу определенных продуктов. Такие надписи можно будет найти на информационном поле, специально выделенном на упаковке или этикетке продукта, при этом текст будет выделен контрастным шрифтом относительно фона. Приверженцы натуральных продуктов теперь должны избегать пищи, на упаковке которой есть четко читаемая надпись: «Содержит растительные масла».





Кроме того, использовать в названиях продуктов, которые содержат немолочный жир, молочные термины запрещено. Если, например, в сметане есть заменитель жира, то правильно будет назвать ее «молокосодержащим продуктов с заменителем молочного жира, произведенным по технологии сметаны». И ни в коем случае не сметаной – это будет считаться обманом.





Инициаторы нового регламента полагают, что вводимое правило сделает рынок молочной продукции более прозрачным и послужит на пользу и потребителям, и добросовестным производителям, пишет Национальное аграрное агентство.