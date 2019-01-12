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Скандал в Германии: мясо курицы оказалось массово заражено и опасно для здоровья человека
Каждая вторая тушка цыпленка оказалась поражена возбудителем кампилобактериоза.
Эти данные стали известны, благодаря письменному запросу главы фракции «зеленых» Бундестага Антона Хофрайтера правительству страны. Полученный депутатом ответ был им опубликован на страницах местных СМИ. Согласно приведенным данным, в 2017 году в 51,8% всех исследованных тушек цыплят был обнаружен возбудитель кампилобактериоза (Campylobacter).А исследования, проведенные в 2018 году на тушках, отобранных прямо в убойном цехе, ерчь идет уже о 78,8% поражения мяса птицы этим возбудителем, - утверждают эксперты федерального ведомства по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов.
На 2017-2018 год было зарегистрировано до 70 тысяч заболеваний людей, чаще всего заболевали дети, люди старшего возраста и беременные женщины.
Кампилобактериоз - острая кишечная инфекция, возбудителями которой являются бактерии Campylobacter, и протекающая с преимущественным поражением пищеварительного тракта.
Хофрайтер требует, чтобы правительство обеспечило безопасность начиная с убойных цехов. Глава центрального ведомства защиты прав потребителей Клаус Мюллер сказал: «Решающим фактором должен стать повышенный контроль в убойных цехах и обязательное улучшение мероприятий по безопасности / гигиены».
Федеральное ведомство по торговле пищевыми продуктами обратило внимание на то, что в США используются дополнительные методы, чтобы с помощью хлора убрать возбудителя из мяса. Однако в Европе эти методы запрещены, пишет авторитетное экономическое идание Германии Франкфуртер Альгемайне Цайтунг.
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Каждая вторая тушка цыпленка оказалась поражена возбудителем кампилобактериоза.
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