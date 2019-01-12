ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Долидович: дочь стала чемпионкой Беларуси среди юниоров. Неплохо для неперспективных и ненужных спортсменов

13.01.2019 13:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Белорусский лыжник Сергей Долидович, завершивший спортивную карьеру, рассказал, что его дочь стала чемпионкой Беларуси на соревнованиях среди юниоров.

"То к чему стремились — получилось. Пробежали чемпионат Беларуси по лыжным гонкам среди юниоров. Старшая Ольга бегала, я волновался. Заняла первое место и два раза была третьей. Неплохо для неперспективных и ненужных спортсменов. Ни копейки госденег не потратили. Для самоподготовки, считаю, неплохо! 

Попала на юниорский чемпионат мира. Папа доволен. И спасибо, кто поддержал и помог намазать лыжи. Федерации и друзьям тренерам. На очереди средняя, Дарья, неперспективная. 

23 января бегает свои старты. Готовится! Не опускайте руки, если говорят, что вы никто и ничто!" - написал Долидович. 

Сколько стоило подготовить чемпионку РБ, он пообещал рассказать позже.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лыжник Сергей Долидович, завершивший спортивную карьеру, рассказал, что его дочь стала чемпионкой Беларуси на соревнованиях среди юниоров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Литвинова показала, как одеваются правильные и приличные женщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика