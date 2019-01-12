Сергей Долидович: дочь стала чемпионкой Беларуси среди юниоров. Неплохо для неперспективных и ненужных спортсменов

"То к чему стремились — получилось. Пробежали чемпионат Беларуси по лыжным гонкам среди юниоров. Старшая Ольга бегала, я волновался. Заняла первое место и два раза была третьей. Неплохо для неперспективных и ненужных спортсменов. Ни копейки госденег не потратили. Для самоподготовки, считаю, неплохо!





Попала на юниорский чемпионат мира. Папа доволен. И спасибо, кто поддержал и помог намазать лыжи. Федерации и друзьям тренерам. На очереди средняя, Дарья, неперспективная.





23 января бегает свои старты. Готовится! Не опускайте руки, если говорят, что вы никто и ничто!" - написал Долидович.





Сколько стоило подготовить чемпионку РБ, он пообещал рассказать позже.