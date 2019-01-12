В новом Налоговом кодексе Беларуси нашли «подводные камни»

«Экономическая газета» : Бизнес и ключевые эксперты начинают реагировать на новогодние изменения в белорусском налоговом законодательстве. В числе первых – юридическая компания «Вердикт», мнение экспертов которой публикует





1 января 2019 года вступила в силу новая редакция Налогового кодекса (далее – НК). Одной из самых обсуждаемых новелл стала статья 33, которая дала возможность контролирующим органам по своему усмотрению, без обращения в суд, признавать основной целью хозяйственной операции уклонение от уплаты налогов и на этом основании корректировать налоговую базу.





Чуть более глубокий анализ данной нормы позволяет найти дополнительные «подводные камни».





1. Обратная сила закона.





Самый очевидный вопрос, который возникает у любого бизнесмена: хозяйственные операции за какой период попадают в зону риска?





Ответ можно найти в п. 15 ст. 4 Закона от 30.12.2018 № 159-3, которым утверждена новая редакция НК.





Указанная норма устанавливает следующее: основания для корректировки налоговой базы могут быть применены по результатам проверок, назначенных после 1 января 2019 года, а также по результатам камеральных проверок, проводимых в момент вступления в силу Закона.





Таким образом, если в 2019 году проводится проверка субъекта хозяйствования, то в зоне риска оказываются все хозяйственные операции, которые были осуществлены за проверяемый период. Очень актуальной становится норма о том, что довзыскать налоги могут лишь за пять предшествующих лет.





Если перевести логику законодателя на обывательский уровень, то можно сказать, что плательщик еще за несколько лет до вступления новой редакции НК должен был обладать даром предвидения и заключать сделки с учетом принятой только сейчас нормы.





Более того, и сегодня мы должны обладать даром предвидения и предсказать, какие критерии использует контролирующий орган при принятии решения о том, что основной целью сделки является уклонение от уплаты налогов.





Очевидно, что такие критерии появятся либо на уровне нормативного акта, либо на уровне практики; проблема лишь в том, что хозяйственные операции должны были им соответствовать еще вчера.





2. Хозяйственные операции – это не только сделки.





Под хозяйственной операцией понимаются действие или событие, подлежащие отражению организацией в бухгалтерском учете и приводящие к изменению ее активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов (ст. 1 Закона о бухгалтерском учете и отчетности). Иными словами, любое изменение активов, обязательств, капитала, доходов и расходов вне зависимости от основания – будь то сделка, иное действие или событие – способны стать предметом корректировки со стороны налоговых органов.





Так, например, в зоне риска могут оказаться «безэндээсные» операции по внесению неденежного вклада в уставный фонд или выделению имущества в рамках реорганизации, совершаемые или совершенные пару лет назад вместо прямой продажи имущества.









3. У контрагента скорректировали налоговую базу: как быть второй стороне сделки?





Ситуация: налоговый орган провел проверку и установил, что договор на оказание услуг был совершен по цене, значительно превышающей рыночную, что привело к занижению налоговой базы по налогу на прибыль у заказчика.





Проводя проверку в отношении продавца, налоговый орган может установить, что цена была искусственно завышена для уменьшения налогооблагаемой базы у заказчика, и скорректировать налоговую базу в сторону увеличения, в результате чего у заказчика возникнет обязанность доплатить налоги в бюджет.





В то же время, если один из контрагентов в бюджет не доплатил, значит, есть вероятность, что другой переплатил. Получается, что при корректировке налоговой базы заказчика могут измениться и налоговые обязательства исполнителя, но в сторону уменьшения. Пункт 6 ст. 33 НК устанавливает, что плательщик вправе до назначения проверки самостоятельно произвести корректировку налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате (зачету, возврату) налога (сбора).





Полагаем, что фактически данная норма позволяет субъекту хозяйствования самостоятельно провести корректировку налогооблагаемой базы, в т.ч. в сторону уменьшения. Такой подход, правда, противоречит интересам контролирующих органов, хотя и вытекает из буквального толкования нормы. Непонятно, будет ли он применяться.





На наш взгляд, в идеале система должна работать в обе стороны, что позволит немного умерить аппетит контролирующих органов в части корректировок налогов.