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Белорусские активисты объединились для борьбы с вредными заводами

13.01.2019 13:01 — Разное | Партизан  
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Планам властей будут противостоять семь организаций.



Представители семи гражданских экологических инициатив из разных городов Беларуси теперь будут координировать свои действия, сообщает телеграм-канал «Баста».

Решение об этом приняли на встрече, которая прошла 12 января в столице. Активисты из Бреста, Светлогорска, Могилева, Молодечно, Минска, Новополоцка теперь вместе будут противостоять планам властей по незаконному строительству и запуску вредных производств.

Представители инициативных групп обменялись опытом противостояния с чиновниками, проведения акций протеста и договорились о взаимопомощи.


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Планам властей будут противостоять семь организаций.
 
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