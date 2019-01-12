Валерий Карбалевич: Лукашенко запутался в противоречиях

Зачем совещание проводилось





Совещание 10 января «по социально-экономическому развитию страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений» имело несколько функций.





Лукашенко провел его не только для того, чтобы определиться, как жить дальше без российского нефтяного гранта. Но и чтобы успокоить прежде всего высших чиновников, свое окружение (а также, частично, и общество) по поводу своей способности решать проблемы с Москвой.





«Чтобы не было никаких недомолвок и, главное, чтобы у вас не оставалось каких-то сомнений относительно решения чувствительных вопросов для нашей страны», - прокомментировал Лукашенко смысл совещания, рассказывая об итогах своих переговоров с Путиным.





Сигнал России





Еще один адресат тех сигналов, которые посылал правитель Беларуси на этом совещании, - Кремль. Сигналы звучали угрожающе: «Если выберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор».





Также Лукашенко добавил, что все потери от налогового маневра «должны быть компенсированы по тем или иным направлениям сотрудничества с Российской Федерацией». То есть за счет России.





Как Лукашенко видит результаты переговоров с президентом России





Если попытаться выяснить конкретные результаты переговоров с Путиным, то они, судя по выступлению Лукашенко, выглядят довольно расплывчатыми и противоречивыми.





С одной стороны, он утверждает, будто президент России не отказывался от компенсации налогового маневра, а «предложил и в новом году продолжить переговоры по этому вопросу и выработать приемлемое решение».





А с другой стороны, Лукашенко призвал «не гиперболизировать проблемы, связанные с убытками белорусского бюджета вследствие налогового маневра в России, а искать другие надежные источники, которые компенсируют эти негативные моменты».





В частности, он поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в страну через балтийские порты.





Перспективы «союзного государства»





Такими же противоречивыми были выводы о перспективах интеграции с Россией. С одной стороны, Лукашенко назвал все разговоры об объединении Беларуси с Россией «очень глупыми, притянутыми за уши».





«Про объединение двух государств речи не идет», - категорично заявил он.





А с другой стороны, Лукашенко заявляет, что он и не против создания «союзного государства» согласно подписанному в 1999 году договору:





«Мы должны были в свое время принять конституционный акт, то есть конституцию «союзного государства », и там все должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта , политика. Россия отказалась в свое время идти этим путем... Спрашивается: что будем делать с союзным договором? Нужно садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы можем без всякого давления пойти».





Но строительство «союзного государства» согласно договору 1999 года - это и есть объединение. Общая конституция, общие органы управления, власти, единая валюта - это все атрибуты нового единого государства.





Возможно ли равноправие Беларуси и России?





Еще один отличительный тезис, который выдвинул Лукашенко: союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе.





«Потому что это фундаментальные принципы построения любого союза. Нет равноправной основы - нету союза, - сказал белорусский правитель. - Все должно происходить на равноправной основе, и на это должна быть воля двух народов - Российской Федерации и Беларуси».





Не будем пока что говорить о «воле двух народов». Как раз у народов никто и не спрашивает, чего они хотят. Белорусы уже почти четверть века лишены права хоть как-то влиять на свою судьбу.





Обратим внимание на идею равноправного союза. Здесь есть одна проблема. Удельный вес двух государств настолько разный, что речь о равноправии выглядит смешно…





Все равно в конечном итоге произойдет поглощение Россией Беларуси, белорусское государство, белорусская нация через короткий промежуток времени исчезнут. Большое поглощает, растворяет, уничтожает малое – это закон природы.





Есть ли альтернатива российским энергоресурсам?





Теперь насчет идеи искать альтернативную поставку нефти через балтийские порты. Проблема ведь не в том, чтобы найти другие источники и маршруты поставки нефти. Этого товара в мире хватает.





Есть и технические возможности альтернативной транспортировки. Часть из них была опробована. Пытались поставлять нефть из Венесуэлы, Азербайджана, Ирана. Но все как-то быстро закончилось. Ведь все эти варианты дорогие, нерентабельные. Они не решают проблему прибыльной работы НПЗ.





Поэтому это предложение выглядит скорее как средство психологической самотерапии.



