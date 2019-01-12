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Галкин столкнул лбами Пугачеву с соперницей

13.01.2019 14:53 — Разное | UDF  
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Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
На Первом канале вышел новый выпуск шоу "Сегодня вечером" Максима Галкина и Юли Меньшовой, посвященный композитору Игорю Николаеву, отмечающему в этом году 40-летие творческой деятельности. Музыкант собрал на творческом вечере в свою честь коллег и друзей, среди которых была и Алла Пугачева.

Поздравить артиста пришли супруга Николаева Юлия Проскурякова, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Екатерина Рождественская, Валерий Леонтьев и другие. Поддержала друга и Примадонна.

С подачи Максима Галкина гости вспомнили самые интересные эпизоды из жизни, которые связаны у них с Игорем Николаевым. Так, Алла Пугачева рассказала, как впервые увидела композитора, который начинал свою творческую деятельность у нее в коллективе.

Кроме того, во время выступления Валерия Леонтьева, который решил спеть хит "Пароходы", Алла Борисовна не усидела на месте и начала танцевать. Примечательно, что при этом она пригласила присоединиться к себе Юлию Проскурякову и Ирину Аллегрову, которые тоже пустились в пляс.

Отметим, что после того, как Николаев разместил в Instagram анонс программы, пользователи соцсети принчлись активно обсуждать появление в студии Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой. Ведь известно, что артистки редко снимаются вместе в одних программах.

Слухи о конфликте между Примадонной и Аллегровой ходят давно. Не раз СМИ сообщили о том, что певицы постоянно соперничают между собой на сцене. Но в передаче "Сегодня вечером" Пугачева с коллегой общались довольно тепло. Ранее они сами не раз говорили о том, что никакой конкуренции между ними нет.

 
 
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На Первом канале вышел новый выпуск шоу "Сегодня вечером".
 
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