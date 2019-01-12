Галкин столкнул лбами Пугачеву с соперницей



Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com

Поздравить артиста пришли супруга Николаеваи другие. Поддержала друга и Примадонна.С подачигости вспомнили самые интересные эпизоды из жизни, которые связаны у них с. Так,рассказала, как впервые увидела композитора, который начинал свою творческую деятельность у нее в коллективе.Кроме того, во время выступления Валерия Леонтьева, который решил спеть хит "Пароходы", Алла Борисовна не усидела на месте и начала танцевать. Примечательно, что при этом она пригласила присоединиться к себе Юлию Проскурякову и Ирину Аллегрову, которые тоже пустились в пляс.Отметим, что после того, как Николаев разместил в Instagram анонс программы, пользователи соцсети принчлись активно обсуждать появление в студии Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой. Ведь известно, что артистки редко снимаются вместе в одних программах.Слухи о конфликте между Примадонной и Аллегровой ходят давно. Не раз СМИ сообщили о том, что певицы постоянно соперничают между собой на сцене. Но в передаче "Сегодня вечером" Пугачева с коллегой общались довольно тепло. Ранее они сами не раз говорили о том, что никакой конкуренции между ними нет.