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Клип белорусов пробил планку в 100 миллионов просмотров на YouTube. Это рекорд

13.01.2019 14:43 — Разное | UDF  
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Сегодня клип группы IOWA на трек «Бьет бит» преодолел рубеж в 100 миллионов просмотров на YouTube. Видео загружено 7 октября 2015 года и задумывалось авторами как трехминутный мюзикл. Это первый музыкальный клип исполнителей родом из Беларуси, который собрал такое количество просмотров.

На сегодня это первый музыкальный клип исполнителей родом из Беларуси, который собрал такое число просмотров. Ближе всего к цифре в 100 миллионов просмотров после IOWA находится Макс Корж с клипом «Малый повзрослел»: у видео 69 миллионов просмотров.

IOWA — белорусско-российская инди-поп группа, образованная в Могилеве в 2008 году. В 2010 г. участники коллектива переехали в Санкт-Петербург, где живут и работают по сей день.

 
Теги: Могилев
 
 
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Сегодня клип группы IOWA на трек «Бьет бит» преодолел рубеж в 100 миллионов просмотров на YouTube.
 
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