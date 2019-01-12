Завтра - почти оттепель. А еще мокрый снег, дождь и сильный ветер



Фото Сергея Гудилина

В понедельник в Беларуси ожидаются снег, мокрый снег и дождь, пишетНа дорогах гололедица. Ветер южный порывистый, днем по западу в отдельных районах сильный порывистый - до 15-18 м / с.Ночью от минус 5 до одного градуса тепла. Днем прогнозируется от 3 градусов мороза до плюс 3.