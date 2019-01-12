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Завтра - почти оттепель. А еще мокрый снег, дождь и сильный ветер

13.01.2019 14:39 — Разное | UDF  
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Фото Сергея Гудилина
Еще два дня назад были морозы до минус 20, и вот пришла оттепель.

В понедельник в Беларуси ожидаются снег, мокрый снег и дождь, пишет БЕЛТА.

На дорогах гололедица. Ветер южный порывистый, днем по западу в отдельных районах сильный порывистый - до 15-18 м / с.

Ночью от минус 5 до одного градуса тепла. Днем прогнозируется от 3 градусов мороза до плюс 3.

 
 
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Еще два дня назад были морозы до минус 20, и вот пришла оттепель.
 
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