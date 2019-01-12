Скандал в Германии: мясо курицы оказалось массово заражено и опасно для здоровья человека

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Эти данные стали известны, благодаря письменному запросу главы фракции «зеленых» Бундестага Антона Хофрайтера правительству страны. Полученный депутатом ответ был им опубликован на страницах местных СМИ. Согласно приведенным данным, в 2017 году в 51,8% всех исследованных тушек цыплят был обнаружен возбудитель кампилобактериоза (Campylobacter).А исследования, проведенные в 2018 году на тушках, отобранных прямо в убойном цехе, ерчь идет уже о 78,8% поражения мяса птицы этим возбудителем, - утверждают эксперты федерального ведомства по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов.На 2017-2018 год было зарегистрировано до 70 тысяч заболеваний людей, чаще всего заболевали дети, люди старшего возраста и беременные женщины.Кампилобактериоз - острая кишечная инфекция, возбудителями которой являются бактерии Campylobacter, и протекающая с преимущественным поражением пищеварительного тракта.Хофрайтер требует, чтобы правительство обеспечило безопасность начиная с убойных цехов. Глава центрального ведомства защиты прав потребителейсказал:Федеральное ведомство по торговле пищевыми продуктами обратило внимание на то, что в США используются дополнительные методы, чтобы с помощью хлора убрать возбудителя из мяса. Однако в Европе эти методы запрещены,авторитетное экономическое издание Германии Франкфуртер Альгемайне Цайтунг.