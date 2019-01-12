Ципрас ставит перед парламентом Греции вопрос о доверии правительству

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что поставил перед парламентом вопрос о доверии правительству в связи с уходом с поста министра обороны Паноса Камменоса, сообщают в воскресенье греческие СМИ.

"Я поставил перед спикером парламента Никосом Вуцисом вопрос о доверии правительству, процесс обсуждения начнется в ближайшее время", - сказал А.Ципрас.

А.Ципрас принял отставку П.Камменоса, и объявил, что министром обороны станет председатель Генерального штаба национальной обороны Греции адмирал Эвангелис Апостолакис.

П.Камменос, партия которого "Независимые греки" (АНЭЛ) вышла из правящей коалиции, уже заявил, что будет голосовать против доверия действующему кабинету министров.

Ранее П.Камменос объяснил свой уход из-за несогласия по названию республики Македония.

"Я встретился с премьер-министром. У нас состоялась продолжительная дискуссия. В течение четырех лет сотрудничало правительство национального единства. Мы смогли вывести нашу страну из меморандумов с кредиторами. Первая цель была достигнута. Вопрос о Македонии, из-за которого погибли тысячи, не позволяет мне не пожертвовать креслом. Я поблагодарил премьер-министра. По национальному вопросу это сотрудничество не может продолжаться", - приводят греческие СМИ слова П.Камменоса.

Ранее македонские парламентарии одобрили внесение поправок в конституцию, которыми предусмотрено изменение названия страны. Однако для вступления в силу эта инициатива требует также одобрения греческих депутатов, уточняют СМИ.

Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия - по названию столицы страны Скопье.

Греция и Македония 17 июня подписали в греческом Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Эти договоренности положили конец многолетним спорам о названии Македонии и открыли ей двери в НАТО и Евросоюз.

30 сентября в Македонии прошел референдум по вопросу об утверждении соглашения. В ходе плебисцита 91,5% участвовавших в нем поддержали переименование страны. Но из-за низкой явки примерно в 37% при необходимом пороге в 50% ЦИК признал референдум не состоявшимся. Однако плебисцит носил рекомендательный характер, и затем вопрос о переименовании страны и внесении соответствующих поправок в конституцию был рассмотрен в парламенте.