Глава МИД Австрии посетит Минск на предстоящей неделе

Вопросы развития белорусско-австрийских отношений и диалога по линии Беларусь – ЕС будут обсуждены в ходе рабочего визита в Минск федерального министра по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль 15-16 января, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Программа визита включает двусторонние переговоры министров иностранных дел Беларуси и Австрии, а также их участие в церемонии официального открытия нового офиса посольства Австрийской Республики в Республике Беларусь", - проинформировали в МИД.

"В ходе встречи министров будет обсужден широкий круг вопросов развития белорусско-австрийских отношений, диалога по линии Беларусь – ЕС, состоится обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня", - добавили в пресс-службе

Планируется также, что глава МИД Австрии посетит Скульптурный комбинат Белорусского союза художников, где ознакомится с ходом работ по изготовлению памятника австрийским жертвам лагеря смерти "Тростенец", и Австрийскую библиотеку в Минском государственном лингвистическом университете.