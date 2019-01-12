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Глава МИД Австрии посетит Минск на предстоящей неделе

13.01.2019 13:58 — Разное | Интерфакс  
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Вопросы развития белорусско-австрийских отношений и диалога по линии Беларусь – ЕС будут обсуждены в ходе рабочего визита в Минск федерального министра по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль 15-16 января, сообщили в пресс-службе МИД  Беларуси.

"Программа визита включает двусторонние переговоры министров иностранных дел Беларуси и Австрии, а также их участие в церемонии официального открытия нового офиса посольства Австрийской Республики в Республике Беларусь", - проинформировали в МИД.

"В ходе встречи министров будет обсужден широкий круг вопросов развития белорусско-австрийских отношений, диалога по линии Беларусь – ЕС, состоится обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня", - добавили в пресс-службе

Планируется также, что глава МИД Австрии посетит Скульптурный комбинат Белорусского союза художников, где ознакомится с ходом работ по изготовлению памятника австрийским жертвам лагеря смерти "Тростенец", и Австрийскую библиотеку в Минском государственном лингвистическом университете.

 
Теги: Минск
 
 
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Вопросы развития белорусско-австрийских отношений и диалога по линии Беларусь – ЕС будут обсуждены в ходе рабочего визита в Минск федерального министра по...
 
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