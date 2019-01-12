В Могилевской области определены места для крещенских купаний под присмотром медиков и спасателей

Православные христиане 19 января отпразднуют Крещение Господне. По древней традиции, в этот день многие будут купаться в прорубях - считается, что купание на Крещение помогает исцелиться от различных недугов, пишет Mogilevnews.by .

В МЧС рассказали, где в Могилевской области можно будет окунуться в прорубь под присмотром медиков и спасателей:

- г. Могилев, р. Днепр, ул. Правонабережная, 6;

- г. Могилев, Печерское озеро, ул. Сурганова, д. 42а;

- г. Могилев, Святое озеро, ул. Симонова, д. 61;

- г. Кричев, р. Сож, ул. Сиротинина, 1а;

- г. Бобруйск, р. Березина, ул. Береговая, 73;

- г. Бобруйск, р. Березина, р-н 6-го Микрорайона;

- Осиповичский район, Осиповичское водохранилище, д. Вязье;

- Горецкий р-н, Оршанское озеро, ул. Якубовского;

- Кличевский р-н, р. Ольса, ул. Кривоносова;

- Чериковский р-н, Городское озеро, р-н, ул. Рокоссовского.