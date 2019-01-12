ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилевской области определены места для крещенских купаний под присмотром медиков и спасателей

13.01.2019 12:51 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Православные христиане 19 января отпразднуют Крещение Господне.  По древней традиции, в этот день многие будут купаться в прорубях - считается, что купание на Крещение помогает исцелиться от различных недугов, пишет Mogilevnews.by.

В МЧС рассказали, где в Могилевской области можно будет окунуться в прорубь под присмотром медиков и спасателей:

- г. Могилев, р. Днепр, ул. Правонабережная, 6;

- г. Могилев, Печерское озеро, ул. Сурганова, д. 42а;

- г. Могилев, Святое озеро, ул. Симонова, д. 61;

- г. Кричев, р. Сож, ул. Сиротинина, 1а;

- г. Бобруйск, р. Березина, ул. Береговая, 73;

- г. Бобруйск, р. Березина,  р-н 6-го Микрорайона;

- Осиповичский район, Осиповичское водохранилище, д. Вязье;

- Горецкий р-н, Оршанское озеро, ул. Якубовского;

- Кличевский р-н, р. Ольса, ул. Кривоносова;

- Чериковский р-н, Городское озеро, р-н, ул. Рокоссовского.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Православные христиане 19 января отпразднуют Крещение Господне.  По древней традиции, в этот день многие будут купаться в прорубях - считается, что купание на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Полоцком две пассажирки пострадали при столкновении Opel и Skoda
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика