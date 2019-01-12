Минское «Динамо» играет в гостях у лидера КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» матчем против ЦСКА в Москве продолжат сегодня свою первую выездную серию в чемпионате КХЛ в новом году.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После обидной неудачи в Магнитогорске , где минчане уступили, дважды ведя в счете, календарь приготовил «зубрам» свидание с еще одним грандом.

Причем с ЦСКА, который возглавляет нынче таблицу Западной конференции и всей лиги, динамовцы встречаются уже второй раз за неделю. 6 января соперники играли в Минске , и хозяева сумели навязать москвичам борьбу, проиграв с разницей в 1 шайбу.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо-Минск».

Пресс-служба минского «Динамо» перед очередной встречей с московскими армейцами подготовила подборку любопытных фактов и статистики. Она поможет скоротать время в ожидании матча.









Фото: khl.ru