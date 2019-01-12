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Минское «Динамо» играет в гостях у лидера КХЛ

13.01.2019 15:52 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты минского «Динамо» матчем против ЦСКА в Москве продолжат сегодня свою первую выездную серию в чемпионате КХЛ в новом году.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После обидной неудачи в Магнитогорске, где минчане уступили, дважды ведя в счете, календарь приготовил «зубрам» свидание с еще одним грандом.

Причем с ЦСКА, который возглавляет нынче таблицу Западной конференции и всей лиги, динамовцы встречаются уже второй раз за неделю. 6 января соперники играли в Минске, и хозяева сумели навязать москвичам борьбу, проиграв с разницей в 1 шайбу.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо-Минск».

Пресс-служба минского «Динамо» перед очередной встречей с московскими армейцами подготовила подборку любопытных фактов и статистики. Она поможет скоротать время в ожидании матча.




Фото: khl.ru
 
Теги: Минск
 
 
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Хоккеисты минского «Динамо» матчем против ЦСКА в Москве продолжат сегодня свою первую выездную серию в КХЛ в новом году.
 
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