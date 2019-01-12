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Минское «Динамо» играет в гостях у лидера КХЛ
Хоккеисты минского «Динамо» матчем против ЦСКА в Москве продолжат сегодня свою первую выездную серию в чемпионате КХЛ в новом году.
После
Причем с ЦСКА, который возглавляет нынче таблицу Западной конференции и всей лиги, динамовцы встречаются уже второй раз за неделю.
SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо-Минск».
Пресс-служба минского «Динамо» перед очередной встречей с московскими армейцами
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Хоккеисты минского «Динамо» матчем против ЦСКА в Москве продолжат сегодня свою первую выездную серию в КХЛ в новом году.
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