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Пинчанин делает своими руками печи

13.01.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Как хорошо в холодный зимний вечер погреться у камина, сидя в кресле-качалке… Камин поблескивает золотистыми угольками. А рядом - нарядная елочка. Пахнет лесом, подмигивает разноцветными огнями.

  И это не просто новогодняя мечта или сказка. Многие пинчане, живущие в частном секторе, стремятся эту картинку воплотить в жизнь. Как это сделать? Подсобрать денег, во-первых. Но, во-вторых, не менее важно найти толкового мастера.

  Мастера печного дела Дмитрия Косько я нашла… на ютубе. Ознакомилась с его видеообзорами на одноименном канале, с отзывами о работах. Оказалось, что местного мастера знают уже давно, и не только в Пинске и Пинском районе, но далеко за пределами региона и даже страны. Печником Дмитрий работает официально, оформив ИП. Своим трудом он доказал, что любой, кто стремится стать мастером в каком-то деле, может реализовать свои творческие задумки и при этом заработать. Но так было не сразу…

  Заработки

  Как рассказал герой нашей публикации, его два деда и отец любили работать руками, умели делать все, в том числе и печки. Они-то и привили Дмитрию тягу к труду, усердие, прилежание, ответственное отношение к делу. А творческая жилка открылась еще со времен учебы в художественной школе. Расширился кругозор, появилось умение детализировать и воплощать на бумаге свои творческие фантазии. И это очень помогает молодому человеку теперь в печном деле.

  Дмитрий женился, родились двое прекрасных детишек. Чтобы содержать семью, молодой мужчина вначале устроился в стройтрест № 2. Но грянул кризис, зарплата упала в разы. И Дима по примеру многих рисковых белорусов решил с отцом уехать в Москву на заработки. Затем был Питер. Однако не хотелось надолго оставлять любимых жену и детей. Тем более что российские бизнесмены его обманули: не заплатили всего, что причиталось за работу. Не долго думая, Дмитрий решил открыть свое дело. К тому же к этому лежала душа.

  Авантюра

  Но печников и даже мастеров печного дела много. Как стать успешным и не сидеть без работы, задавался вопросом новоиспеченный предприниматель. И решился на одно рисковое предприятие: на последние деньги он еще в Питере купил видеокамеру.
   
Было это в 2013-м. По словам Дмитрия, этот и следующий год работал он с удовольствием, время от времени снимал ролики о том, как он изготавливает печи, камины. После выхода на ютубе первых видео молодому предпринимателю позвонили несколько человек. Дима обрадовался: его заметили! Ну, сейчас понесется, пойдет все как по маслу! Посыпятся клиенты, заказы. Заживем!.. Но… увы. Грянул очередной кризис. Клиентов нет, денег нет. А кушать хочется всегда. Что делать?

  Парень не отчаялся, а вновь решился на рисковый шаг: несмотря на стесненность в средствах, он заказал в агентстве рекламу. И вот на автомобиле появилась надпись «Печное дело» с указанием адреса сайта и контактных телефонов. К тому же Дмитрий понял, что нужно продвигаться и с помощью популярных социальных сетей.

  Потихоньку дело стало налаживаться. К тому же, как и в старые добрые времена, хорошо работает «сарафанное» радио. Сейчас клиенты просят построить не только печь, но и камин, банную печь, а иногда - вмонтировать чугунную топку. Ведь печь по большому счету — это реальная альтернатива другим видам отопления.

  Читатель задаст резонный вопрос: сколько стоит такое удовольствие? Оказывается, многое зависит от качества кирпича и от степени сложности работы.

  Необычный заказ

  У некоторых мечта - купить мерседес, у других - построить коттедж. А один молодой человек в детстве очень любил сказки:  и про Емелю, и про Аленушку с Иванушкой, которые укрылись от диких гусей-разбойников в печи! Наконец он позвонил Дмитрию Косько и рассказал о своей мечте - иметь в доме настоящую русскую печь. Вместе они разработали проект и через какое-то время сказочная русская печь стала украшением дома, исполнившейся мечтой, которая согревает в прямом и переносном смысле.
Такие заказы, говорит Дмитрий, вдохновляют на дальнейшую деятельность.

  Общение и обучение

  Опять же посредством интернета печник-блогер познакомился с другими мастерами печного дела, которые делают не просто печки, а, можно сказать, произведения искусства. Общаться с коллегами - это всегда интересно и очень полезно. В прошлом году Д.Косько вместе с брестскими печниками связался с представителями немецкой компании «Вольфсхойер», которые занимаются кладкой печей, и их пригласили в Германию на презентацию и обучение. Из этой поездки пинчанин очень многое почерпнул для себя. Некоторые методы взял на вооружение. А весной 2018 года Дмитрий ездил на семинар печников в Нижний Новгород.

  Естественно, что благодаря таким поездкам Дмитрий Косько вырос профессионально, в работе он стал более техничен, начал обращать внимание на те детали, которые раньше казались ему незначительными. Это помогает избежать многих ошибок при кладке, а значит, печь или камин будут безопасными и долго прослужат людям.

  Елена ЖУК
  Фото предоставлено Дмитрием КОСЬКО
 
 
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  Как хорошо в холодный зимний вечер погреться у камина, сидя в кресле-качалке… Камин поблескивает золотистыми угольками. А рядом - нарядная елочка. Пахнет лесом,...
 
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