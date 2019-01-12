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В Гродненской области во время акции «Наши дети» проведено свыше 6 тыс. мероприятий
13.01.2019 — Разное | Вороновская газета
В Гродненской области во время акции «Наши дети» проведено свыше 6 тыс. различных праздничных мероприятий, сообщили корреспонденту
На утренниках, концертах, новогодних встречах побывали более 185 тыс. детей.
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Спонсорская помощь оказана 17 детским интернатным учреждениям и учреждениям здравоохранения. Свыше Br200 тыс. направлено на приобретение оборудования и техники, средств реабилитации, музыкальных инструментов, новогодних подарков и развивающих игр.
В главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома отметили, что в регионе возродили традицию проведения елок и утренников для детей сотрудников организаций и предприятий. Проведено более 1,2 тыс. таких мероприятий. Участниками их стали около 87 тыс. детей. Активно подключились к акции «Наши дети» и общественные объединения региона, профсоюзные организации, детский фонд и фонд мира, пионерская и ветеранские организации области.
Кроме того, дети сами стали участниками добрых дел. Волонтерские отряды школьников посетили учреждения социального обслуживания, где круглогодично проживают пожилые люди и инвалиды. Также юные волонтеры поздравили с праздниками 49 тыс. одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, помогли им с решением бытовых вопросов.
Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проходила в Беларуси с 10 декабря 2018 года по 11 января 2019-го.
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В Гродненской области во время акции «Наши дети» проведено свыше 6 тыс. различных праздничных мероприятий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении...
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