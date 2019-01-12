В области в январе начнут работу 15 стационарных датчиков контроля скорости

Новые стационарные камеры будут контролировать скоростной режим на автомобильных дорогах республиканского и местного значения, а также в райцентрах, рассказали в управлении ГАИ УВД облисполкома.

– Стационарные датчики контроля скорости уже установлены, но пока работают в тестовом режиме. По две камеры разместили на автодороге М6 Минск – Гродно и магистрали М7 Минск – Ошмяны – Каменный Лог. Фиксировать превышение скорости техника будет и на трассах Р11, Р52, Р5, Р44, Р63, Р99, Р106, а также на дорогах Гродно – Сопоцкин и Липнишки – Лида. Датчик контроля скорости появился и на улице 129-й Орловской дивизии в Волковыске. Все они в ближайшее время будут введены в эксплуатацию, – рассказали в управлении ГАИ УВД облисполкома. рассказали в управлении ГАИ УВД облисполкома.





машину в темноте. Когда прибор фиксирует превышение скорости, камера делает снимок. По автоматизированной цепочке эта информация вместе с суммой штрафа приходит по почте нарушителю. Отметка о том, что водитель нарушил скоростной режим, появляется в едином регистре правонарушений. О том, что установлены датчики, водителей за 150 метров предупреждают желтые информационные щиты «Radar. Фотоконтроль». Объектив камеры, как правило, повернут «лицом» к движущемуся транспорту, и даже ночь работе камер не помеха: вспышка подсвечивает номер и самув темноте. Когда прибор фиксирует превышение скорости, камера делает снимок. По автоматизированной цепочке эта информация вместе с суммой штрафа приходит по почте нарушителю. Отметка о том, что водитель нарушил скоростной режим, появляется в едином регистре правонарушений.





В ГАИ подчеркнули, что неверный выбор скорости нередко становится причиной ДТП, а установка стационарных датчиков на трассах позволяет снизить аварийность и количество аварий, связанных с превышением скоростного режима. Как правило, радары устанавливаются там, где необходимо успокоить движение, снизить скорость, рядом с пешеходными переходами и автобусными остановками. Всего в области сейчас работает 55 стационарных датчиков контроля скорости, 21 из них был установлен в прошлом году.

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