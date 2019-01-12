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В Беларуси стремительно сокращается число ветеранов ВОВ. В каком регионе их больше всего проживает

13.01.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси заметно сократилось число ветеранов Великой Отечественной войны. Так, на начало октября прошлого года, по данным Минтруда, их насчитывалось 7457 человек. Для сравнения: на 1 апреля прошлого года — 8412 человек, а на 1 января 2018-го — 9030 человек.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62494.php

В Беларуси стремительно сокращается число ветеранов ВОВ. В каком регионе их больше всего проживает

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Денис Васильков

Больше всего ветеранов ВОВ на 1 октября прошлого года проживало в Минске (2104 человека), а меньше всего — в Гродненской области (526 человек). В Могилевской области — 712 человек, в Витебской — 1021, в Брестской — 971, в Гомельской — 1109, в Минской — 1014.

Для сравнения: на 1 апреля 2014 года в Беларуси проживало 20 694 ветерана (в 2013 году — 25,3 тысячи, в 2012-м — 30,5 тысячи). По данным на 1 июля 2006 года, в Беларуси насчитывалось 72 395 ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, на 1 октября прошлого года в Беларуси проживало 400 человек, возраст которых превышает 100 лет. Больше всего долгожителей насчитывалось в Минске — 63 человека, а также в Витебской и Гродненской областях — по 62.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси заметно сократилось число ветеранов Великой Отечественной войны. Так, на начало октября прошлого года, по данным Минтруда, их насчитывалось 7457 человек....
 
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