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Рождественский праздник в амфитеатре — Фото
13.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
Сегодня гости амфитеатра пережили «Рождества волшебные мгновения». В рамках праздника состоялась церемония награждения победителей районного детского конкурса на лучшее рождественское стихотворение.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня гости амфитеатра пережили «Рождества волшебные мгновения». В рамках праздника состоялась церемония награждения победителей районного детского...
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