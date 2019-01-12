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Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

13.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Сегодня гости амфитеатра пережили «Рождества волшебные мгновения».  В рамках праздника состоялась  церемония награждения победителей районного детского конкурса на лучшее рождественское стихотворение.

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Рождественский праздник в амфитеатре — Фото

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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Сегодня гости амфитеатра пережили «Рождества волшебные мгновения».  В рамках праздника состоялась  церемония награждения победителей районного детского...
 
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