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Немецкие пенсионеры все чаще уезжают из Германии

13.01.2019 16:14 — Разное | Ежедневник  
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Немецкие пенсионеры все чаще уезжают из Германии

В 2017 году за пределами ФРГ проживали почти 237 тысяч пенсионеров, пишет Welt am Sonntag. Это на 7,5 процента больше, чем годом ранее.

Число живущих за границей немецких пенсионеров продолжает увеличиваться. Об этом немецкое издание Welt am Sonntag пишет в воскресенье, 13 января, со ссылкой на данные Немецкого фонда пенсионного страхования (DRV). Так, в 2017 году их количество составило почти 237 тысяч, что примерно на три тысячи больше, чем годом ранее.

Большинство немецких пенсионеров выбирают для жизни соседние с Германией страны или Северную Америку, следует из данных DRV. В частности, в Швейцарии проживают на пенсии 26 197 граждан ФРГ, а в Австрии и Соединенных Штатах - примерно по 24 300 немцев, сообщает DW.

При этом наиболее заметно растет количества пожилых немцев в государствах Восточной Европы, отмечает издание. В Венгрии их число увеличилось на 7,5 процента (до 4803 человек), в Чехии - на 5,3 процента (до 2783 человек), а в Польше - на 5,1 процента (до 6567 человек). Кроме того, на 6 процентов выросло количество немцев-пенсионеров, живущих в Таиланде - до 5415 человек.

Стоимость проживания в этих странах существенно ниже, чем в самой Германии, подчеркивает издание. При этом в Австралии, Великобритании, Канаде и США - жить в которых значительно дороже - наблюдается снижение количества пожилых немцев.

 
 
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В 2017 году за пределами ФРГ проживали почти 237 тысяч пенсионеров, пишет Welt am Sonntag. Это на 7,5 процента больше, чем годом ранее.
 
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