ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко запутался в противоречиях

13.01.2019 15:32 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Алексей Дружинин, ТАСС
Лукашенко провел специальное совещание, чтобы как-то успокоить правящую номенклатуру и общества, однако получилось отнюдь не убедительно.

Основные тезисы заседания:

- глава Беларуси мягко угрожал России потерей союзника;

- с компенсацией налогового маневра ничего не понятно;

- отрицание перспектив объединения с Россией звучала весьма противоречиво;

- тезис о равноправном союзе Беларуси и России выглядит сомнительным.

- поставки нефти через балтийские порты невыгодны.


Зачем совещание проводилось

Совещание 10 января «по социально-экономическому развитию страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений» имело несколько функций.

Александр Лукашенко провел его не только для того, чтобы определиться, как жить дальше без российского нефтяного гранта. Но и чтобы успокоить, прежде всего, высших чиновников, свое окружение (а также, частично, и общество) по поводу своей способности решать проблемы с Москвой.

«Чтобы не было никаких недомолвок и, главное, чтобы у вас не оставалось каких-то сомнений относительно решения чувствительных вопросов для нашей страны», - прокомментировал Лукашенко смысл совещания, рассказывая об итогах своих переговоров с Владимиром Путиным.


Сигнал России

Еще один адресат тех сигналов, которые посылал правитель Беларуси на этом совещании, - Кремль. Сигналы звучали угрожающе:

«Если выберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор».


Также Лукашенко добавил, что все потери от налогового маневра «должны быть компенсированы по тем или иным направлениям сотрудничества с Российской Федерацией». То есть за счет России.


Как Лукашенко видит результаты переговоров с президентом России

Если попытаться выяснить конкретные результаты переговоров с Путиным, то они, судя по выступлению Лукашенко, выглядят довольно расплывчатыми и противоречивыми.

С одной стороны, он утверждает, будто президент России не отказывался от компенсации налогового маневра, а «предложил и в новом году продолжить переговоры по этому вопросу и выработать приемлемое решение».

А с другой стороны, Лукашенко призвал «не гиперболизировать проблемы, связанные с убытками белорусского бюджета вследствие налогового маневра в России, а искать другие надежные источники, которые компенсируют эти негативные моменты».

В частности, он поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в страну через балтийские порты.


Перспективы «союзного государства»

Такими же противоречивыми были выводы о перспективах интеграции с Россией. С одной стороны, Лукашенко назвал все разговоры об объединении Беларуси с Россией «очень глупыми, притянутыми за уши».

«Про объединение двух государств речи не идет», - категорично заявил он.

А с другой стороны, Лукашенко заявляет, что он и не против создания «союзного государства» согласно подписанному в 1999 году договору:

«Мы должны были в свое время принять конституционный акт, то есть конституцию «союзного государства », и там все должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта, политика. Россия отказалась в свое время идти этим путем... Спрашивается: что будем делать с союзным договором? Нужно садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы можем без всякого давления пойти».


Но строительство «союзного государства» согласно договору 1999 года - это и есть объединение. Общая конституция, общие органы управления, власти, единая валюта - это все атрибуты нового единого государства.

Возможно ли равноправие Беларуси и России?

Еще один отличительный тезис, который выдвинул Лукашенко: союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе.

«Потому что это фундаментальные принципы построения любого союза. Нет равноправной основы - нету союза, - сказал глава государства. - Все должно происходить на равноправной основе, и на это должна быть воля двух народов - Российской Федерации и Беларуси».

Не будем пока что говорить о «воле двух народов». Как раз у народов никто и не спрашивает, чего они хотят. Белорусы уже почти четверть века лишены права хоть как-то влиять на свою судьбу.

Обратим внимание на идею равноправного союза. Здесь есть одна проблема. Удельный вес двух государств настолько разный, что речь о равноправии выглядит смешно…

Все равно в конечном итоге произойдет поглощение Россией Беларуси, белорусское государство, белорусская нация через короткий промежуток времени исчезнут. Большое поглощает, растворяет, уничтожает малое – это закон природы.


Есть ли альтернатива российским энергоресурсам?

Теперь насчет идеи искать альтернативную поставку нефти через балтийские порты. Проблема ведь не в том, чтобы найти другие источники и маршруты поставки нефти. Этого товара в мире хватает.

Есть и технические возможности альтернативной транспортировки. Часть из них была опробована. Пытались поставлять нефть из Венесуэлы, Азербайджана, Ирана. Но все как-то быстро закончилось. Ведь все эти варианты дорогие, нерентабельные. Они не решают проблему прибыльной работы НПЗ.

Поэтому это предложение выглядит скорее как средство психологической самотерапии.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси провел специальное совещание, чтобы как-то успокоить номенклатуру.
 
Новости дня
Новости разные
 
Экономическое будущее Беларуси и настоящее IT-индустрии. Анонс программы «Неделя»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика