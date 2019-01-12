Лукашенко запутался в противоречиях

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Зачем совещание проводилось

Сигнал России

«Если выберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор».

Как Лукашенко видит результаты переговоров с президентом России

Перспективы «союзного государства»

«Мы должны были в свое время принять конституционный акт, то есть конституцию «союзного государства », и там все должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта , политика. Россия отказалась в свое время идти этим путем... Спрашивается: что будем делать с союзным договором? Нужно садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы можем без всякого давления пойти».

Есть ли альтернатива российским энергоресурсам?

Основные тезисы заседания:- глава Беларуси мягко угрожал России потерей союзника;- с компенсацией налогового маневра ничего не понятно;- отрицание перспектив объединения с Россией звучала весьма противоречиво;- тезис о равноправном союзе Беларуси и России выглядит сомнительным.- поставки нефти через балтийские порты невыгодны.Совещание 10 января «по социально-экономическому развитию страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений» имело несколько функций.провел его не только для того, чтобы определиться, как жить дальше без российского нефтяного гранта. Но и чтобы успокоить, прежде всего, высших чиновников, свое окружение (а также, частично, и общество) по поводу своей способности решать проблемы с Москвой.- прокомментировал Лукашенко смысл совещания, рассказывая об итогах своих переговоров сЕще один адресат тех сигналов, которые посылал правитель Беларуси на этом совещании, - Кремль. Сигналы звучали угрожающе:Также Лукашенко добавил, что все потери от налогового маневра. То есть за счет России.Если попытаться выяснить конкретные результаты переговоров с Путиным, то они, судя по выступлению Лукашенко, выглядят довольно расплывчатыми и противоречивыми.С одной стороны, он утверждает, будто президент России не отказывался от компенсации налогового маневра, аА с другой стороны, Лукашенко призвал «В частности, он поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в страну через балтийские порты.Такими же противоречивыми были выводы о перспективах интеграции с Россией. С одной стороны, Лукашенко назвал все разговоры об объединении Беларуси с Россией- категорично заявил он.А с другой стороны, Лукашенко заявляет, что он и не против создания «союзного государства» согласно подписанному в 1999 году договору:Но строительство «союзного государства» согласно договору 1999 года - это и есть объединение. Общая конституция, общие органы управления, власти, единая валюта - это все атрибуты нового единого государства.Возможно ли равноправие Беларуси и России?Еще один отличительный тезис, который выдвинул Лукашенко: союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе.- сказал глава государства. -Не будем пока что говорить оКак раз у народов никто и не спрашивает, чего они хотят. Белорусы уже почти четверть века лишены права хоть как-то влиять на свою судьбу.Обратим внимание на идею равноправного союза. Здесь есть одна проблема. Удельный вес двух государств настолько разный, что речь о равноправии выглядит смешно…Все равно в конечном итоге произойдет поглощение Россией Беларуси, белорусское государство, белорусская нация через короткий промежуток времени исчезнут. Большое поглощает, растворяет, уничтожает малое – это закон природы.Теперь насчет идеи искать альтернативную поставку нефти через балтийские порты. Проблема ведь не в том, чтобы найти другие источники и маршруты поставки нефти. Этого товара в мире хватает.Есть и технические возможности альтернативной транспортировки. Часть из них была опробована. Пытались поставлять нефть из Венесуэлы, Азербайджана, Ирана. Но все как-то быстро закончилось. Ведь все эти варианты дорогие, нерентабельные. Они не решают проблему прибыльной работы НПЗ.Поэтому это предложение выглядит скорее как средство психологической самотерапии.