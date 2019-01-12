

Юрий Хащеватский. Фото: RFE / RL

Студентки из Чехии рассказали о том, что по периметру кабинета восседают 18 чиновников, а посередине ставят стул для вызванного к ним «тунеядца». Объяснять, почему человека внесли в базу данных, члены комиссии отказываются – на вопросы должен отвечать только «тунеядец».Житель Глубокого запомнил только обилие золота на шее и руках председателя комиссии. «Стоишь, как школьник, который провинился, и должен объясняться. Человек пятнадцать там сидело - все райисполкомовские, включая милицию. Основная там в комиссии сидит женщина - шея от золота ломится, пальцы скоро сломает от этого золота», - свидетельствует белорус.Борисовчанин рассказал о комиссии из 21 «важного человека» и все том же одиноком стуле для «тунеядца», поставленном перед «сливками» районной иерархии.О чем говорят эти красноречивые свидетельства белорусов? Своим мнением с сайтомподелился известный белорусский кинорежиссер- Первое, что приходит в голову, когда читаешь эти описания – это картина Франсиско Гойя «Трибунал инквизиции».Здесь налицо – и новая белорусская инквизиция, и мизансцена, в которой это все происходит. Посмотрите: они сидят все в золоте за столами, а каждый, кто туда приходит – уже заранее обвиняемый.Сидит на отдельном стульчике за отдельным небольшим столиком. Это раскрывает все их замыслы: плебсу не положено иметь большой стол, на который можно много чего положить. А зачем давать «тунеядцу» такие возможности? Они должны быть только у тех, кто сидит в золоте и вершит судилище.Но главное – все делается для того, чтобы люди изначально чувствовали себя виноватыми, чтобы они поняли, что провинились. И неважно за что.И если посмотреть правде в глаза, то вызванные на «тунеядский стульчик» действительно виноваты. Но не в том, что «не участвовали» в экономике, а в том, что позволили инквизиции с собой это сделать. И продолжают приходить в кабинеты со «стульчиками позора».Да, все жалуются на декрет №1. Но куда жалуются? В независимые СМИ, которые сейчас самим же белорусам надо защищать от давления со стороны режима Лукашенко. Получается, что «тунеядцев» защищают те журналисты, которые должны работать из подполья и из-за рубежа, которых регулярно арестовывают и штрафуют, отбирают аппаратуру, сайты которых блокируют. А должно быть наоборот: белорусы должны встать на защиту своих СМИ.Преследуемые Лукашенко «тунеядцы», как это ни парадоксально, повторяют ошибку самого Лукашенко. Они тоже попали в ситуацию «за что боролись – на то и напоролись». Те, кто хотел пересидеть тихо, получили полный комплект унижений и произвола над собой. Точно так же, как и Лукашенко, желавший «на халяву» получать деньги из России, теперь расплачивается своим бессилием, коллапсом экономики и унизительной сдачей суверенитета.Точно так же прочти каждый белорус из базы «тунеядцев» сдал свою независимость этим инквизиторским комиссиям. И вынужден смотреть на их золотые цепи, ютясь на маленьком стульчике для унижений. Все логично: если не бороться за себя и других, приходишь к такому положению вещей.- Я бы ему сказал ни в коем случае не ходить на эти комиссии. Не идти на это унижение, на «стульчик позора» перед обвешанными золотом чиновниками.Я бы сказал так: представьте себе теоретически ситуацию, что никто из белорусов не платит Лукашенко всех этих налогов и повышенной «коммуналки». Никто не выходит работу – все миллионы тех, кого перевели на контрактную систему и ждут от них послушного труда за копейки.Для того, чтобы со всем этим покончить, нужно продержаться как максимум две недели. Это – максимум. А вообще я думаю, что и через неделю для власти бы все закончилось.Выход один – тотальный бойкот этой власти. И тогда не надо будет унижаться и стоять, как провинившийся школьник, перед комиссией. Все эти незаконные комиссии можно будет быстро призвать к порядку, сбить с них их спесь и, образно говоря, снять с них их золотые цепи и кольца.Да что там показушное золото – людям Лукашенко придется ответить за все построенные за счет народа дворцы и коттеджи, за все открытые на экзотических островах оффшорные счета. Все это можно вернуть народу.Но есть одно условие: нужно почувствовать себя людьми. Понять, что с этим режимом можно успешно бороться. И начать доверять друг другу. Потому что только во взаимном доверии и солидарности заключается наша сила.