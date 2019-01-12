ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Приоритетная посадка и малый багаж у Ryanair будут стоить дороже

13.01.2019 14:40 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Лоукост-авиакомпания Ryanair увеличила цены на приоритетную посадку, а также на перевозки малого регистрируемого багажа.

Ранее цена приоритетной посадки была постоянной и зависела лишь от того, приобретает ли пассажир ее вместе с билетом, или уже после этого. Теперь и цена на Priority, и стоимость малого регистрируемого багажа зависит от спроса и подорожает на 0-4 евро.

Только первые покупатели билетов на самолет смогут получить самую низкую цену, а со временем стоимость будет увеличиваться. Изменения уже вступили в силу. Теперь цена на приоритетную посадку будет колебаться от 6 до 10 евро, а на дополнительный малый багаж в салоне — от 10 до 12 евро. Количество приоритетных мест ограничено.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лоукост-авиакомпания Ryanair увеличила цены на приоритетную посадку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Завтра - почти оттепель. А еще мокрый снег, дождь и сильный ветер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика