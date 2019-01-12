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Приоритетная посадка и малый багаж у Ryanair будут стоить дороже
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Ранее цена приоритетной посадки была постоянной и зависела лишь от того, приобретает ли пассажир ее вместе с билетом, или уже после этого. Теперь и цена на Priority, и стоимость малого регистрируемого багажа зависит от спроса и подорожает на 0-4 евро.
Только первые покупатели билетов на самолет смогут получить самую низкую цену, а со временем стоимость будет увеличиваться. Изменения уже вступили в силу. Теперь цена на приоритетную посадку будет колебаться от 6 до 10 евро, а на дополнительный малый багаж в салоне — от 10 до 12 евро. Количество приоритетных мест ограничено.
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Лоукост-авиакомпания Ryanair увеличила цены на приоритетную посадку.
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