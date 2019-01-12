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Россиянки выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, белоруски девятые
Женская сборная России финишировала первой в эстафете 4х6 км, прошедшей в немецком Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону.
Российская команда, в составе которой выступили Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт, допустила восемь неточных выстрелов.
Второй стала сборная Германии, на счету которой 10 промахов, а также два штрафных круга.
Третьей финишировала команда Чехии, допустившая шесть неточных выстрела и заработавшая один штрафной круг.
Сборная Беларуси пришла к финишу девятой (16 доппатронов и один штрафной круг).
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Женская сборная России финишировала первой в эстафете 4х6 км, прошедшей в немецком Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону. Российская команда, в...
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