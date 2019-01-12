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Белорусские биатлонисты выступают в эстафете. Онлайн гонки

13.01.2019 16:30 — Разное | Tut.by  
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Квартет белорусских биатлонистов выступит сегодня в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.


Фото: Денис Костюченко, Белорусская федерация биатлона

Нашу команду представят Антон Смольский, Владимир Чепелин, Роман Елетнов и Сергей Бочарников.

Отметим, что гонку пропустят братья Бё. Претенденты на медали заявили следующие составы:

Норвегия: Кристиансен, Биркеланд, Бьонтегор, Л`Абе-Лун.

Германия: Лессер, Шемпп, Долль, Пайффер.

Австрия: Т. Эберхард, Эдер, Ландертингер, Ю. Эберхард.

Россия: Цветков, Гараничев, Малышко, Логинов.

Италия: Бормолини, Хофер, Монтелло, Виндиш.

Чехия: Моравец, Крчмарж, Штвртецки, Шлезингр.

Франция: Гигонна, Дестье, Фийон-Майе, М. Фуркад.

Швеция: Фемлинг, Нелин, Стенерсен, Самуэльссон.

Швейцария: Вистнер, Вегер, Дольдер, Финелло.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Квартет белорусских биатлонистов выступит сегодня в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
 
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