|
Белорусские биатлонисты выступают в эстафете. Онлайн гонки
Квартет белорусских биатлонистов выступит сегодня в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Нашу команду представят Антон Смольский, Владимир Чепелин, Роман Елетнов и Сергей Бочарников.
Отметим, что гонку пропустят братья Бё. Претенденты на медали заявили следующие составы:
Норвегия: Кристиансен, Биркеланд, Бьонтегор, Л`Абе-Лун.
Германия: Лессер, Шемпп, Долль, Пайффер.
Австрия: Т. Эберхард, Эдер, Ландертингер, Ю. Эберхард.
Россия: Цветков, Гараничев, Малышко, Логинов.
Италия: Бормолини, Хофер, Монтелло, Виндиш.
Чехия: Моравец, Крчмарж, Штвртецки, Шлезингр.
Франция: Гигонна, Дестье, Фийон-Майе, М. Фуркад.
Швеция: Фемлинг, Нелин, Стенерсен, Самуэльссон.
Швейцария: Вистнер, Вегер, Дольдер, Финелло.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Квартет белорусских биатлонистов выступит сегодня в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)