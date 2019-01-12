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Опубликовано видео посадки «Чанъэ-4» на поверхность обратной стороны Луны

13.01.2019 16:57 — Разное | Партизан  
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Помимо видеозаписи, луноход прислал и панорамное изображение лунной поверхности, созданное из 80-ти снимков, пишет Naked science.


© China National Space Administration

Китайское национальное космическое управление опубликовало видеоролик посадки модуля «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны. Луноход сел в кратере Карман ночью 3-го января 2019 года, что стало первой успешной посадкой на темное полушарие спутника Земли в истории исследований космоса.

Космический аппарат «Чанъэ-4» с луноходом стартовал с космодрома Сичан 7 декабря. У миссии сразу несколько задач. Во-первых, это фотографирование поверхности Луны и изучение состава ее грунта. Во-вторых, ученые собираются провести низкочастотные радиоастрономические исследования, цель которых – воспользоваться отсутствием помех на дальней стороне спутника Земли.


Кроме того, на борту лунохода находится герметичный контейнер для проведения биологических экспериментов по созданию замкнутой экосистемы. Все работы будут проводится в течение следующих нескольких месяцев, а их результаты, по словам исследователей, помогут лучше понять структуру и эволюцию формирования Луны, что, в свою очередь, позволит больше узнать о формировании Солнечной системы и самой Земли.

© China National Space Administration

4 января, на следующий день после посадки «Чанъе-4», Аппарат «Юйту-2» успешно высадился на поверхность Луны и стал первым в истории исследований космоса луноходом, который ведет работы на обратной стороне естественного спутника Земли. Спустя неделю луноход прислал достаточно большое количество данных. Среди них – видеозапись исторической посадки. На ней видны все главные этапы прилунения: торможение, необходимое для схода с орбиты, движение во время вертикального снижения, зависание над местом посадки и собственно посадка.

Кроме того, китайские ученые опубликовали панорамное изображение поверхности обратной стороны естественного спутника. Его склеили из 80 снимков, которые «Чанъэ-4» прислал на Землю уже после высадки лунохода. Пять дней после посадки «Юйту-2» пребывал в режиме гибернации, который защищал его от воздействия температур. Сейчас аппарат уже проснулся и вернулся к работе.

 
 
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Помимо видеозаписи, луноход прислал и панорамное изображение лунной поверхности, созданное из 80-ти снимков, пишет Naked science.
 
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