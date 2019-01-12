Как самая нефтяная страна мира стала угрозой для всей Латинской Америки

И он вызван не войной и не природной катастрофой, сообщает

Большинство иностранных правительств проигнорировало инаугурацию 56-летнего Мадуро. Своих представителей прислали меньше двух десятков стран – в том числе Китай, Турция, Иран и Россия, которая давно поддерживает социалистические власти Венесуэлы. В прошлом году Кремль отправлял туда для обмена опытом сначала экономических советников, а потом – стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160.

Они подавляли инакомыслие, свободу прессы и жестоко разгоняли протесты. Мадуро фактически отменил оппозицию, избрав себе отдельный карманный парламент в 2017 году. А в мае прошлого года выиграл президентские выборы, которые оппозиция бойкотировала, а Запад и ведущие страны Латинской Америки назвали фарсом.

Его сотворили за два десятилетия Уго Чавес и Николас Мадуро. Они разорили богатую людьми и ресурсами страну под лозунгами мировой социалистической революции и победы над американскими империалистами. Чавес умер, но Мадуро продолжает его дело и на этой неделе вступил в должность президента на второй шестилетний срок.

Нищая, авторитарная и хорошо вооруженная Венесуэла – головная боль для соседей. И второй срок Мадуро обещает ему значительно больше проблем во внешней политике, поскольку кризис выплеснулся за пределы страны миллионами беженцев и мигрантов.





Ситуация в регионе начинает накаляться: страны Латинской Америки до сих пор держали двери открытыми для бегущих венесуэльцев, однако добросердечность обходится им все дороже: как экономически, так и политически, поскольку не все довольны наплывом иностранцев и расходами на их содержание.





Бегут быстрее, чем от войны





Из Венесуэлы уже убежало более трех миллионов человек, согласно официальным данным соседних стран, однако ООН уверена, что реальная цифра выше, поскольку далеко не все регистрируются. И поток усиливается – ежедневно не менее 5 тысяч человек отправляются за границу, в основном пешком в Колумбию, Эквадор и Перу.





Большинство оседает в испаноговорящих странах региона, а некоторые перебираются через океан, в Испанию. Туда, по разным оценкам, уехали примерно четверть миллиона венесуэльцев. Многие из них – дети испанцев, например Кандидо Сонгас. Он бежал от бедности и репрессий франкистской Испании в Венесуэлу в 1950-х. Теперь ему под девяносто, и он вернулся в Мадрид – по той же причине.





“Я был счастлив в Венесуэле. И никогда не задумывался о возвращении, – рассказал он. – Но Каракас стал похож на Галисию времен Франко. Я был тогда мальчишкой, еду продавали по карточкам. Стоишь у магазина в огромной очереди, а перед носом захлопывают двери: все продали, ничего не осталось”.





Теперь уже венесуэльцы просят испанцев приютить их, однако в прошлом году из 12 875 их прошений об убежище были удовлетворены только 15.





“Эти люди бегут не от катаклизмов и не от войны, – говорит Клаудия Варгас Рибас из Университета Симона Боливара в Каракасе. – И не стоит забывать, что все страны региона – развивающиеся. Приток такого количества людей усложняет внутриполитическую ситуацию в них”.





Миграционный кризис по ту сторону Атлантики давно затмил европейский кризис 2015 года. Тогда Европа приняла более 1 млн человек. За последние два-три года Венесуэла увеличила мировую армию беженцев и мигрантов больше, чем разрушенные войной Афганистан или Судан.





Страна лишилась как минимум каждого десятого жителя, а общее число уехавших уже сопоставимо с населением Грузии или Молдовы и вскоре может подобраться к населению трех стран Балтии.





Власти Венесуэлы не согласны с этими оценками. Мадуро в прошлом году утверждал, что реальная эмиграция в четыре раза ниже оценок ООН. Вице-президент Делси Родригес говорила, что цифры раздуты “вражескими государствами”, которые ищут повод для вооруженного вторжения.









Хроника свободного падения





Экономика Венесуэлы переживает шестой подряд год экономического спада, и надежды на выход из пике давно растаяли. Стране нужно возвращать больше 100 млрд долларов внешних долгов, а единственный источник валюты и средств для поддержания элементарных условий жизни – экспорт нефти – сокращается вслед за добычей.





С инфляцией свыше 1 миллиона процентов Венесуэла в прошлом году заняла место в истории рядом с Веймарской республикой 1920-х годов и Зимбабве 2000-х.





Еще в июле МВФ предупреждал, что “коллапс экономической активности, гиперинфляция, быстрое ухудшение ситуации с доступностью базовых услуг (медобслуживание, энергообеспечение, водоснабжение, транспорт, общественный порядок) и дефицит продовольствия по льготным ценам привели к масштабной миграции, которая оборачивается проблемами для соседних стран”.





Прогноз подтвердился: миграция с тех пор резко ускорилась и начала сказываться на экономике всего региона, сообщил на этой неделе Всемирный банк.





По его оценкам, в ближайшие годы кризис будет стоить соседней Колумбии 0,2-0,4% ВВП в год.





“В то же время, в средне- и долгосрочной перспективе приток мигрантов в Колумбию может оживить экономику за счет увеличения рабочей силы, потребления и инвестиций”, – говорится в отчете банка.





Венесуэльской же экономике ничего не светит, полагает базирующийся в США Всемирный банк.





Мадуро увлечен нетрадиционными практиками – от привязки боливара к неторгуемой криптовалюте до наполнения резервов центробанка нефтью, причем еще не найденной. Прошлым летом он напечатал новые деньги и заменил ими старые. Заодно Мадуро провел деноминацию – отсек у боливара пять нулей.





Не сработало, говорят экономисты и характеризуют состояние венесуэльской экономики даже не как кризис или спад, а как крах.





“Обрушение экономики Венесуэлы усугубилось, и нет никаких признаков того, что недавняя деноминация валюты оказала какое-либо значительное влияние на продолжающуюся гиперинфляцию”, – пришел к выводу Всемирный банк.





Венесуэла – самая богатая нефтью страна в мире. Ее доказанные запасы превышают 300 млрд баррелей – это больше, чем у Саудовской Аравии (266 млрд) и вдвое выше, чем у Ирака или Ирана.









Нефть была источником денег для крестового похода Чавеса против империалистов за социалистическую революцию во всем мире. Мадуро продолжил его дело. Однако по пути они отняли у иностранных нефтяных компаний все, а свою госкомпанию загубили непрофессионализмом и коррупцией.





Когда Чавес пришел к власти на грани веков, страна добывала почти 3,5 млн баррелей нефти в сутки. К 2017 году производство упало до 2 млн баррелей, к осени прошлого года – до 1,5 млн, а к новому году, по данным агентства Рейтер, и вовсе до 1,2 млн баррелей.





Государственной нефтяной компанией управляют военные. Восстановить добычу могут только иностранные нефтяные компании, но мало кто верит в то, что Мадуро хочет и может привлечь их, учитывая полное отсутствие денег и репутацию падкого до экспроприации марксиста.

