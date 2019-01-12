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ОГП назвала своего претендента в кандидаты в президенты
И.о.председателя ОГП НИколай Козлов примет участие в праймериз, который инициирует правоцентристская коалиция. По итогам праймериз планируется единого кандидата в президенты от оппозиции.
Сегодня политсовет ОГП принял решение участвовать в парламентской и президентской кампаниях 2019-2020 годов, а также добиваться приведения Избирательного кодекса в соответстветствие со стандартами ОБСЕ.
В праймериз от БХД участвует сопредседатель оргкомитета ПАвел Северинец, от движения "За свабоду" - председатель Юрий Губаревич.
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И.о.председателя ОГП НИколай Козлов примет участие в праймериз, который инициирует правоцентристская коалиция. По итогам праймериз планируется единого кандидата...
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