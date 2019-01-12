ОГП назвала своего претендента в кандидаты в президенты









Сегодня политсовет ОГП принял решение участвовать в парламентской и президентской кампаниях 2019-2020 годов, а также добиваться приведения Избирательного кодекса в соответстветствие со стандартами ОБСЕ.









В праймериз от БХД участвует сопредседатель оргкомитета ПАвел Северинец, от движения "За свабоду" - председатель Юрий Губаревич.