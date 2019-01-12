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Студия Лебедева сказала, что реклама беларуского МЧС получает «тоўсты лайк»

13.01.2019 17:14 — Разное | KYKY  
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На сайте студии Артемия Лебедева есть ежедневная рубрика «Бизнес-линч», где один из сотрудников высказывается о дизайне какого-либо продукта. Уже не раз в этой рубрике обсуждали рекламу и слоганы made in Belarus. На этот раз «досталось» социальной рекламе МЧС. 

Пользователь с ником Белорусский бугурт спросил у ведущих рубрики: «В Беларуси МЧС покреативили. Норм?». Речь про плакат, на котором сотрудник МЧС спасает супергероя под слоганом: «Жизнь – это не кино». 


Бугурту ответили, что с рекламой все хорошо, но могло быть еще лучше: «Очень клевая идея, но очень плохой продакшен. Потратили бы чуть больше денег на дизайн — и была бы бомба. Але усе роуна, тоусты лайк!» (Орфография и пунктуация сохранена – прим. KYKY). 

 
 
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На сайте студии Артемия Лебедева есть ежедневная рубрика «Бизнес-линч», где один из сотрудников высказывается о дизайне какого-либо продукта. Уже не раз в этой...
 
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