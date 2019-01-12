Студия Лебедева сказала, что реклама беларуского МЧС получает «тоўсты лайк»

На сайте студии Артемия Лебедева есть ежедневная рубрика «Бизнес-линч», где один из сотрудников высказывается о дизайне какого-либо продукта. Уже не раз в этой рубрике обсуждали рекламу и слоганы made in Belarus. На этот раз «досталось» социальной рекламе МЧС.



Пользователь с ником Белорусский бугурт спросил у ведущих рубрики: «В Беларуси МЧС покреативили. Норм?». Речь про плакат, на котором сотрудник МЧС спасает супергероя под слоганом: «Жизнь – это не кино».



Бугурту ответили, что с рекламой все хорошо, но могло быть еще лучше: «Очень клевая идея, но очень плохой продакшен. Потратили бы чуть больше денег на дизайн — и была бы бомба. Але усе роуна, тоусты лайк!» (Орфография и пунктуация сохранена – прим. KYKY).