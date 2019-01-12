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На МКАД автомобиль ГАИ протаранил две легковушки и врезался в отбойник

13.01.2019 17:58 — Разное | Tut.by  
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На МКАД автомобиль ГАИ столкнулся с двумя легковушками, после чего врезался в разделительное ограждение. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.

Авария произошла 13 января, около 13.35, на внешнем кольце МКАД в районе Зацени. На записи видно, как автомобиль ГАИ на высокой скорости едет в крайней правой полосе. В какой-то момент, осуществляя перестроение в соседнюю полосу, инспектор не справился с управлением и зацепил две легковушки. После этого служебный автомобиль развернуло и отбросило в разделительное ограждение справа.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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