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В Австрии при сходе лавины погибли три лыжника
Новости Австрии. Поиски еще одного мужчины, который был вместе с погибшими, ведут спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все туристы – граждане Германии. Они пытались проехать на лыжную трассу, ранее закрытую из-за угрозы схода лавины. Тем временем, в немецкой Баварии около 2 тысяч человек оказались заблокированными на курорте Бальдершванг. Причиной тоже стала сошедшая лавина. У людей есть все необходимое, их эвакуация пока не планируется.
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Новости Австрии. Поиски еще одного мужчины, который был вместе с погибшими, ведут спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все туристы – граждане...
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