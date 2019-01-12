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В Австрии при сходе лавины погибли три лыжника

13.01.2019 17:53 — Разное | СТВ  
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Новости Австрии. Поиски еще одного мужчины, который был вместе с погибшими, ведут спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии при сходе лавины погибли три лыжника

Все туристы – граждане Германии. Они пытались проехать на лыжную трассу, ранее закрытую из-за угрозы схода лавины. Тем временем, в немецкой Баварии около 2 тысяч человек оказались заблокированными на курорте Бальдершванг. Причиной тоже стала сошедшая лавина. У людей есть все необходимое, их эвакуация пока не планируется.

В Австрии при сходе лавины погибли три лыжника

 
 
 
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Новости Австрии. Поиски еще одного мужчины, который был вместе с погибшими, ведут спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все туристы – граждане...
 
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