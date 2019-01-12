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Танцы у костра и Дед Мороз на вертолёте: большой рождественский праздник у стен Дома Милосердия собрал сотни минчан
Новости Беларуси. Новый год на старый лад! Большой праздник 13 января организовали у Дома милосердия в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спортивные состязания, концертная программа и показательные выступления бойцов спецназа. Здесь же развернулась большая рождественская ярмарка, а настроение гостям создавали ростовые куклы и весёлые скоморохи.
Участники праздника:
Мы танцевали, играли тут, нам очень нравится, потому что очень весело. И мы очень хотим, чтобы все отмечали так этот праздник!
Несмотря на прохладную погоду, никто из гостей не замерз. Всех угощали солдатской кашей и горячим травяным чаем. И конечно, какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки. Их эффектное появление стало кульминацией праздника. Прямиком из Беловежской пущи главный новогодний волшебник вместе с внучкой прилетели на вертолете.
Дед Мороз:
Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Святки у православных будут длиться еще неделю. В это время люди продолжают праздновать Рождество Христово и поздравляют друг друга с этими светлыми днями.
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Танцы у костра и Дед Мороз на вертолёте: большой рождественский праздник у стен Дома Милосердия собрал сотни минчан
Новости Беларуси. Новый год на старый лад! Большой праздник 13 января организовали у Дома милосердия в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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