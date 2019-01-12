«Гомель» завершил выступление в Континентальном кубке разгромным поражением от польской команды

Хоккейный клуб «Гомель» проиграл в последнем туре суперфинала Континентального кубка польскому клубу «Катовице» — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1).



Фото: IIHF

Напомним, что в предыдущих матчах гомельчане проиграли британскому «Белфасту» (0:5) и казахскому «Арлану» (2:8).

Таким образом, клуб из Беларуси занял последнее место в турнире с разницей шайб 2:18. Победитель Континентального кубка и обладатель путевки в Лигу чемпионов станет известен по итогам матча между «Белфастом» и «Арланом».