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«Гомель» завершил выступление в Континентальном кубке разгромным поражением от польской команды
Хоккейный клуб «Гомель» проиграл в последнем туре суперфинала Континентального кубка польскому клубу «Катовице» — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1).
Напомним, что в предыдущих матчах гомельчане проиграли британскому «Белфасту» (0:5) и казахскому «Арлану» (2:8).
Таким образом, клуб из Беларуси занял последнее место в турнире с разницей шайб 2:18. Победитель Континентального кубка и обладатель путевки в Лигу чемпионов станет известен по итогам матча между «Белфастом» и «Арланом».
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Хоккейный клуб «Гомель» проиграл в последнем туре суперфинала Континентального кубка польскому клубу «Катовице» - 0:5 (0:2, 0:2, 0:1).
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