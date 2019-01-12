Белоруски финишировали в топ-10 в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Программа четвертого этапа Кубка мира по биатлону завершалась двумя эстафетными гонками. Первыми на старт вышли девушки. За сборную Беларуси выступали Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола и Ирина Кручинкина.

Гонка проходила в сложных погодных условиях – снег, ветер и туман мешали спортсменкам соревноваться. Лучше всех в подобной ситуации проявили себя россиянки, которые впервые за 7 лет сумели одержать победу в эстафете на этапах Кубка мира и впервые за три года попасть на подиум в этом виде программы. Вторыми стали немецкие спортсменки, третьими – чешские биатлонистки.

Сборная Беларуси практически всю гонку балансировала на грани первой и второй десятки. Наши спортсменки не сумели должным образом справиться со стрельбой, затратив 16 дополнительных патронов и однажды зайдя на штрафной круг. Тем не менее, белоруски смогли финишировать в топ-10, став девятыми.

В мужской эстафете также доминировали россияне. «Серебро» завоевали французы, «бронзу» – австрийцы. Сборная Беларуси в составе Антона Смольского, Владимира Чепелина, Романа Елетного и Сергея Бочарникова стала 13-й. Как и девушек, мужчин главным образом подвела стрельба – 2 штрафных круга и 11 дополнительных патронов, а также медленная скорость стрельбы. Такие показатели не позволили вести борьбу за топ-10.

Следующий этап Кубка мира по биатлону вновь пройдет в Германии. Соревнования примет Рупольдинг.

Расписание:

16 января (среда), 16.30 – спринт, мужчины;

17 января (четверг), 16.30 – спринт, женщины;

18 января (пятница), 16.30 – эстафета, мужчины;

19 января (суббота), 16.30 – эстафета, женщины;

20 января (воскресенье), 14.15 – гонка с массовым стартом, мужчины;

20 января (воскресенье), 16.40 – гонка с массовым стартом, женщины.

Прямые трансляции гонок на телеканалах «Беларусь 5» или «Беларусь 2».