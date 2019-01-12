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Президент Туркменистана прочитал министрам свои стихи
11 января в завершении заседания Кабинета министров Туркменистана, президент Гурбангулы Бердымухамедов прочел министрам стих собственного сочинения, сообщает
Четверостишье посвящено ахалтекинскому жеребцу по имени Ровач, подаренному президенту накануне:
Ты – предков великая вера,
Могучая сила примера,
Ты есть и эпоха, и эра,
Ты – святомоленье, Ровач!
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11 января в завершении заседания Кабинета министров Туркменистана, президент Гурбангулы Бердымухамедов прочел министрам стих собственного сочинения,...
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