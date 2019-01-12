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Ветеранов Великой Отечественной войны в Беларуси уже менее 7500

13.01.2019 18:25 — Разное | Партизан  
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В Беларуси существенно сокращается количество ветеранов Великой Отечественной войны.



Как сообщает TUT.by со ссылкой на данные Министерства труда, на 1 января 2018 года их было 9030 человек, а уже на 1 октября прошлого года — 7457 человек.

Больше всего ветеранов ВОВ на 1 октября прошлого года жило в Минске (2104), а меньше всего — в Гродненской области (526). На Могилевщине их было 712, в Витебской области — 1021, в Брестской области — 971, в Гомельской — 1109, в Минской области — 1014.

Всего пять лет назад (на 1 апреля 2014 года) Беларуси жило 20694 ветерана. В 2006 году их было свыше 72 тысяч.

На 1 октября прошлого года в Беларуси было 400 человек, возраст которых превышал 100 лет. Больше всего долгожителей было в Минске (63), а также в Витебской и Гродненской областях — по 62.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси существенно сокращается количество ветеранов Великой Отечественной войны.
 
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