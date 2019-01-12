|
На протяжении двух дней в Кричеве проходила зимняя спартакиада депутатского корпуса.
13.01.2019 — Разное | Кричевская жизнь
На протяжении двух дней в Кричеве проходила зимняя спартакиада депутатского корпуса. Депутаты состязались в лыжных гонках, плавании, стрельбе и дартсе… По итогам двух дней соревнований кричевляне завоевали первое итоговое место. Также наша команда отмечена призовыми местами по видам спорта.Церемонию награждения проводили главный судья соревнований, председатель областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик и председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Бочков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На протяжении двух дней в Кричеве проходила зимняя спартакиада депутатского корпуса. Депутаты состязались в лыжных гонках, плавании, стрельбе и дартсе…
|
Свежие газеты
Архив (Разное)