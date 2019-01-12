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На протяжении двух дней в Кричеве проходила зимняя спартакиада депутатского корпуса.

13.01.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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На протяжении двух дней в Кричеве проходила зимняя спартакиада депутатского корпуса. Депутаты состязались в лыжных гонках, плавании, стрельбе и дартсе… По итогам двух дней соревнований кричевляне завоевали  первое итоговое место. Также  наша команда отмечена призовыми местами по видам спорта.Церемонию награждения проводили  главный судья соревнований, председатель областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик  и председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Бочков.
На протяжении двух дней в Кричеве проходила зимняя спартакиада депутатского корпуса.

На протяжении двух дней в Кричеве проходила зимняя спартакиада депутатского корпуса.
На протяжении двух дней в Кричеве проходила зимняя спартакиада депутатского корпуса.
На протяжении двух дней в Кричеве проходила зимняя спартакиада депутатского корпуса.
На протяжении двух дней в Кричеве проходила зимняя спартакиада депутатского корпуса.
На протяжении двух дней в Кричеве проходила зимняя спартакиада депутатского корпуса.
На протяжении двух дней в Кричеве проходила зимняя спартакиада депутатского корпуса.
На протяжении двух дней в Кричеве проходила зимняя спартакиада депутатского корпуса.
На протяжении двух дней в Кричеве проходила зимняя спартакиада депутатского корпуса.
На протяжении двух дней в Кричеве проходила зимняя спартакиада депутатского корпуса.
На протяжении двух дней в Кричеве проходила зимняя спартакиада депутатского корпуса.
На протяжении двух дней в Кричеве проходила зимняя спартакиада депутатского корпуса.

 
 
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На протяжении двух дней в Кричеве проходила зимняя спартакиада депутатского корпуса. Депутаты состязались в лыжных гонках, плавании, стрельбе и дартсе…
 
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