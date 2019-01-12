На протяжении двух дней в Кричеве проходила зимняя спартакиада депутатского корпуса. Депутаты состязались в лыжных гонках, плавании, стрельбе и дартсе… По итогам двух дней соревнований кричевляне завоевали первое итоговое место. Также наша команда отмечена призовыми местами по видам спорта.Церемонию награждения проводили главный судья соревнований, председатель областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик и председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Бочков.





























В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На протяжении двух дней в Кричеве проходила зимняя спартакиада депутатского корпуса. На протяжении двух дней в Кричеве проходила зимняя спартакиада депутатского корпуса. Депутаты состязались в лыжных гонках, плавании, стрельбе и дартсе…