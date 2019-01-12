ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские биатлонисты стали 13-ми в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, победу одержали россияне

13.01.2019 18:03 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Мужская сборная России заняла первое место в эстафете 4х7,5 км, прошедшей в немецком Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону.

Российская команда, в составе которой выступили Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, преодолела дистанцию за 1 час 20 минут 54,3 секунды. На ее счету шесть неточных выстрелов.

Второе место заняла сборная Франции, допустившая шесть промахов. Французские биатлонисты совершили восемь промахов и заработали один круг штрафа. Отставание от сборной России составило 1 минуту 1,1 секунды.

В тройку лучших вошла сборная Австрии, отставшая от российской команды на 2 минуты 18,6 секунды.

Сборная Беларуси с двумя штрафными кругами и одиннадцатью дополнительными патронами разместилась на 13-м месте, отстав от победителя на 5 минут и 46,7 секунды.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужская сборная России заняла первое место в эстафете 4х7,5 км, прошедшей в немецком Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону. Российская команда, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ивано-Франковской области Украины выясняют причины пожара на нефтеперерабатывающем заводе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика