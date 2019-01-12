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Белорусские биатлонисты стали 13-ми в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, победу одержали россияне
Мужская сборная России заняла первое место в эстафете 4х7,5 км, прошедшей в немецком Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону.
Российская команда, в составе которой выступили Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, преодолела дистанцию за 1 час 20 минут 54,3 секунды. На ее счету шесть неточных выстрелов.
Второе место заняла сборная Франции, допустившая шесть промахов. Французские биатлонисты совершили восемь промахов и заработали один круг штрафа. Отставание от сборной России составило 1 минуту 1,1 секунды.
В тройку лучших вошла сборная Австрии, отставшая от российской команды на 2 минуты 18,6 секунды.
Сборная Беларуси с двумя штрафными кругами и одиннадцатью дополнительными патронами разместилась на 13-м месте, отстав от победителя на 5 минут и 46,7 секунды.
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Белорусские биатлонисты стали 13-ми в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, победу одержали россияне
Мужская сборная России заняла первое место в эстафете 4х7,5 км, прошедшей в немецком Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону. Российская команда, в...
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