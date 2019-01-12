КХЛ: «Динамо» в гостях проиграло ЦСКА

Счет открыл на 12-й минуте Максим Шалунов. На 32-й ЦСКА вело уже с преимуществом в две шайбы (Андрей Светлаков). Точку в матче поставил Антон Слепышев, забросивший в большинстве на 37-й.
Это второе подряд поражение «Динамо» в выездной серии. Ранее со счетом 3:4 команда проиграла «Металлургу». Следующую игру «зубры» проведут 15 января дома против «Витязя».
После этого матча «Динамо» с 32 очками в активе занимает 11-е место «регулярки» Западной конференции. От 8 места, дающего право на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, команду отделяют 18 очков.