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КХЛ: «Динамо» в гостях проиграло ЦСКА

13.01.2019 19:45 — Разное | Аргументы и факты  
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КХЛ: «Динамо» в гостях проиграло ЦСКА
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Счет открыл на 12-й минуте Максим Шалунов. На 32-й ЦСКА вело уже с преимуществом в две шайбы (Андрей Светлаков). Точку в матче поставил Антон Слепышев, забросивший в большинстве на 37-й. 

Это второе подряд поражение «Динамо» в выездной серии. Ранее со счетом 3:4 команда проиграла «Металлургу». Следующую игру «зубры» проведут 15 января дома против «Витязя».

После этого матча «Динамо» с 32 очками в активе занимает 11-е место «регулярки» Западной конференции. От 8 места, дающего право на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, команду отделяют 18 очков. 

КХЛ: «Динамо» в гостях проиграло ЦСКА
КХЛ: «Динамо» в гостях уступило «Металлургу»
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Теги: Минск
 
 
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«Зубры» не смогли забить ни одного гола, в свою очередь «армейцы» поразили ворота гостей трижды.
 
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