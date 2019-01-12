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В Минске легковушка сбила 4-летнего ребенка, который вышел из-за припаркованного авто

13.01.2019 20:22 — Разное | Tut.by  
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В Минске 4-летняя девочка попала под колеса автомобиля. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

Происшествие случилось днем 13 января. 21-летний водитель Daewoo Matiz ехал во дворе дома по улице Грушевской и совершил наезд на 4-летнюю девочку.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Девочке была оказана необходимая медицинская помощь, после чего ее госпитализировали.


Фото: СК

Как рассказали в ГАИ Минска, впереди ребенка шла мама. Она хотела выбросить пакет с мусором в контейнер. Женщина не оборачивалась, а водитель, не заметил девочку, которая вышла на проезжую часть из-за припаркованного авто.

 
Теги: Минск
 
 
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Происшествие случилось днем 13 января во дворе дома по улице Грушевской.
 
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