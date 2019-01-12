В Минске легковушка сбила 4-летнего ребенка, который вышел из-за припаркованного авто

В Минске 4-летняя девочка попала под колеса автомобиля. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

Происшествие случилось днем 13 января. 21-летний водитель Daewoo Matiz ехал во дворе дома по улице Грушевской и совершил наезд на 4-летнюю девочку.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Девочке была оказана необходимая медицинская помощь, после чего ее госпитализировали.



Фото: СК

Как рассказали в ГАИ Минска, впереди ребенка шла мама. Она хотела выбросить пакет с мусором в контейнер. Женщина не оборачивалась, а водитель, не заметил девочку, которая вышла на проезжую часть из-за припаркованного авто.