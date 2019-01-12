Украина выступила за поэтапную отмену права вето в Совбезе ООН





Соответствующее заявление сделал постпред Украины в организации Владимир Ельченко.

"Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно актуально в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности", — написал он в своей статье для издания " Зеркало недели ".

По мнению Ельченко, для Киева важно найти правильную модель участия ООН в решении политических, гуманитарных вызовов, а также вопросов в сфере безопасности.