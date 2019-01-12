Машина ГАИ попала в ДТП на МКАД

Авария произошла 13 января в 13.50 на 43-м км МКАД.

Автомобиль Госавтоинспекции ехал от д. Зацень в сторону пр.Победителей. На скользкой дороге машину занесло, потом развернуло. При этом служебный автомобиль зацепил две машины, ударился в ограждение.

В результате ДТП машины получили механические повреждения. Никто не пострадал, пишет БЕЛТА .

Проводится проверка.

