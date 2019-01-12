«Хватает на питание без изысков». Бюджетники рассказывают о своих доходах и поиске работы

Бюджетникам обещают прибавку к зарплате и новую схему оплаты их труда. Но пока их доходы падают , хоть и незначительно. В среднем бюджетники зарабатывают около 770 рублей до уплаты налога. Но даже на поиски рабочего места с такой зарплатой зачастую приходится потратить немало времени. Психолог Любовь Журавлева, к примеру, живет в Смолевичах, но вынуждена просматривать столичные вакансии, так как рядом с домом нет никаких подходящих вариантов. Щербакова Жанна двадцать лет проработала учителем немецкого языка, но когда решила найти новое место, столкнулась с непониманием и удивлением работодателей. «Некоторые интересовались, почему в 43 года хочу что-то поменять», — вспоминает женщина.

FINANCE.TUT.BY пообщался с бюджетниками, которые сменили работу или только задумываются об этом, тяжело ли им найти новое место в их сфере деятельности.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Психолог: «Зарплаты бюджетника хватает только на питание, причем без изысков»

Любовь Журавлева ищет работу месяц. Получила предложение через три дня после публикации резюме.

34-летняя Любовь Журавлева — психолог с высшим образованием. Женщина работала в Минске по специальности около четырех лет, но недавно вместе с мужем приобрела квартиру в Смолевичах.

— Мы стояли на улучшении жилищных условий, но когда пришли в исполком, нам было сказано, что льготных кредитов ждать не стоит. Выбор пал на Смолевичи «от безысходности». Либо в Минске в общежитии, либо тут, — объясняет женщина.

Смена места жительства теперь стала основной проблемой для поиска новой занятости — при переезде Людмила рассчитывали отыскать вакансию, но пока подходящих вариантов не нашлось. Ее последнее место работы — модератор крупной площадки объявлений. Женщина поясняет, что выбирала ее, исходя из двух критериев — зарплаты и возможности удаленной занятости.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Моей основной мотивацией было «не тратиться на проезд и находиться поближе к детям». Муж у меня посменно работает, поэтому мне было необходимо такое место работы, при котором я могла обходиться без его помощи и сама отводить ребят в школу. Так я проработала полтора года, но ушла. Это восемь часов перед компьютером в постоянном напряжении — ты должен все проверять по подробному списку и ничего не пропустить. Но по зарплате это лучшая работа из всех мест, где я трудилась.

Официально Любовь не работает с 17 декабря, но резюме она обновила только несколько дней назад. Тогда же она стала просматривать места воспитателя группы продленного дня. «В среду начала обзванивать по списку школы в радиусе ближайших станций метро. В первый же день пошла на собеседование, скоро мне должны дать ответ», — рассказывает женщина. Однако до того, как стать модератором, Любовь не могла найти работу год и два месяца.

— Людей отпугивало то, что я не из Минска. Или, наоборот, когда я в Смолевичах искала, смущало, что я из столицы приехала. Очень часто предлагают 12-часовой график. Если работа в первую смену, я не успеваю добраться к 7 утра, так как у нас транспорт в это время еще не ходит.

Женщина вспоминает, что по занятости и комфорту ее больше всего устраивало место педагога дополнительного образования в одном из столичных центров.

— Я чувствовала себя на своем месте, но зарплата была никакая. Я организовывала развивающие творческие занятия среди дошкольников, а с старшими были занятия по психологии в повседневной жизни. Нужно было провести определенное количество часов в неделю — успевала все и ни от кого не зависела.

Любовь рассказывает, что ее желаемая зарплата — «где-то 550−600 рублей». Однако рассчитывает все-таки на 350−400 рублей.

— Очень сложно найти работу, на которой платят лучше. Если указывают зарплату побольше, то потом в процессе находятся какие-то вычеты, которые приводят к исходной сумме. Зарплаты бюджетника хватает только на питание, причем без изысков. Туда даже не входит хорошая колбаска или шоколадки. Так, обычный стандартный набор — крупы, молоко, курица. На одежду уже не хватает.

Учитель английского: «На дорогу туда и обратно уходило три часа»

Ольга ищет работу с августа 2018 года. Ушла с предыдущего места работы, потому что дорога туда-обратно занимала три часа.

31-летняя Ольга (имя изменено по просьбе героини) по образованию учитель английского языка. Девушка окончила Барановичский государственный университет и последние восемь лет трудилась в одной из деревенских средних школ Шкловского района, куда попала по распределению. Покинуть место решила из-за того, что работа находится слишком далеко — в особо неудачные дни на дорогу туда и обратно уходило три часа.

— Я в Могилеве живу, а ездить надо было за город. На поезде со всей дорогой уходило полтора часа. На машине минут 30−35, но она в ремонте, — объясняет девушка.

Ольга ищет работу с августа, но пока безуспешно. По ее словам, в Могилеве за это время не появилось ни одной вакансии учителя английского языка.

— Да, это хорошая специальность, но работу найти очень сложно. Бюджетникам легче было, их распределили, а вот платникам… У меня есть знакомые, которые в Могилеве закончили факультет иностранных языков, английский и французский языки. Знаете, где они работают? В торговой сети.

За время поисков девушка попробовала себя в качестве педагога-организатора, но ушла спустя две недели. «Из-за того, что на самом деле начала заниматься пионерами. Для меня, как для человека современного, это вообще неприемлемо», — объясняет педагог.

Ольга вспоминает, что на прошлом месте работы ее устраивало все, кроме расстояния до школы. По словам педагога, максимальная зарплата, которую она получала, составляла 750 рублей. Это было в то время, когда она совмещала должность учителя и педагога-организатора. Параллельно девушка нигде не подрабатывала.

— В день в среднем было шесть уроков, при этом четверг оставался выходным методическим днем. Рабочий день начинался в девять, освобождалась я в 15.30. Год параллельно была еще педагогом-организатором и администратором сайта, тогда уходила в 17. В рабочую субботу освобождалась пораньше, примерно в 14.

Сейчас Ольга подумывает над тем, чтобы снова вернуться на работу в Шкловский район. «Это другая школа, где намечается вакансия. Мне предложили место, может быть, устроюсь туда», — признается девушка.

Учитель немецкого языка: «Удивлялись, почему я провела столько времени в школе»

Жанна ищет работу с конца ноября. Убеждена, что в Минске отыскать вакансию легче, чем в других городах республики.

Щербакова Жанна двадцать лет проработала учителем немецкого языка в одной из школ Гомельского района, куда пришла после распределения. Сейчас женщина трудится там же, но хочет сменить деятельность.

— Могу сказать, что человеку, который проработал на одной месте 20 лет, достаточно трудно найти работу. Очень многие работодатели удивлялись, почему я провела столько времени в школе. Некоторые интересовались, почему в 43 года хочу что-то поменять.

По мнению Жанны, в Минске найти работу проще, чем в остальных городах страны. Когда у женщины возникла мысль переехать, она обзвонила все столичные варианты и нашла подходящее место. Однако от идеи переезда все-таки решила отказаться.

«Сейчас этот вариант вообще отбросила, потому что в Минске осталась работать моя дочь, которой я финансово помогаю», — объясняет педагог.

Что касается денежного вопроса, то зарплата на нынешнем месте работы ее с большего устраивает.

— Хотелось бы больше, но я понимаю, что в сфере образования этого не получишь. Честно говоря, мне сейчас только на одно не хватает — на путешествия. Хотя раньше я подрабатывала, откладывала деньги и позволяла себе отпуск. Сейчас вообще нереально, остается только на питание, жилье и помощь дочке.

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