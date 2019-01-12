|
Как себя вести, чтобы стать мамой? В мире набирает популярность «женское» приложение FLO
Новости Беларуси. Известность приходит к приложению FLO, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Искусственный интеллект подсказывает женщинам, как себя вести, чтобы стать мамой и даже способен на ранних этапах обнаружить различные заболевания.
В приложение на 20 языках вложено 20 миллионов долларов инвестиций, а пользуется им 70 миллионов человек. Работают над ним немногим более 100 человек: от программистов до врачей-консультантов.
Время, когда наши инженеры уезжали за рубеж, в прошлом, сейчас к нам стремятся иностранные компании. Просто условия для этого созданы, что называется беспрецедентные.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Известность приходит к приложению FLO, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Искусственный интеллект подсказывает женщинам, как себя вести,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)