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Как себя вести, чтобы стать мамой? В мире набирает популярность «женское» приложение FLO

13.01.2019 20:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Известность приходит к приложению FLO, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как себя вести, чтобы стать мамой? В мире набирает популярность «женское» приложение FLO

Искусственный интеллект подсказывает женщинам, как себя вести, чтобы стать мамой и даже способен на ранних этапах обнаружить различные заболевания. 

Как себя вести, чтобы стать мамой? В мире набирает популярность «женское» приложение FLO


Екатерина Романовская, директор по бренду и коммуникациям стартапа:
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В приложение на 20 языках вложено 20 миллионов долларов инвестиций, а пользуется им 70 миллионов человек. Работают над ним немногим более 100 человек: от программистов до врачей-консультантов.

Как себя вести, чтобы стать мамой? В мире набирает популярность «женское» приложение FLO

Время, когда наши инженеры уезжали за рубеж, в прошлом, сейчас к нам стремятся иностранные компании. Просто условия для этого созданы, что называется беспрецедентные. 
 
 
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Новости Беларуси. Известность приходит к приложению FLO, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Искусственный интеллект подсказывает женщинам, как себя вести,...
 
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